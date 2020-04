"Não é fácil a quarentena, mas pior é chorar a morte de tanta gente", diz Rui Costa

O governador Rui Costa usou seu perfil nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (8) para fazer um apelo aos baianos para que fiquem em casa. Na publicação, Rui diz entender que a quarentena não é fácil, mas que o pior é chorar a morte de tanta gente. Ele aproveitou para pedir que as pessoas convençam amigos e vizinhos a ficarem em casa.

“Precisamos estar juntos nesta guerra. Me ajude, ajude a Bahia, ajude o Brasil. Fique em casa. Peça ao seu amigo, a sua amiga, ao seu vizinho, a sua vizinha. Fique em casa”, afirmou Rui.

De acordo com as palavras do governador, o enfrentamento ao coronavírus neste momento é tratado como uma guerra e o pensamento é de evitar o caos social.

"Estamos apenas no início de uma guerra que já matou centenas de brasileiros e brasileiras. Sei que não é fácil, mas temos que fazer o melhor para evitar mais sofrimento, para evitar mais mortes, para evitar o colapso na saúde", disse Rui, ao ressaltar que a realidade é dura, mas os baianos precisam ser fortes nesse momento.

“Sei que não é fácil, mas temos que fazer o melhor para evitar mais sofrimento, para evitar mais mortes, para evitar o colapso na saúde. Vamos juntos evitar o caos social. Sei que não é fácil a quarentena, mas pior é chorar a morte de tanta gente. A realidade é dura, mas temos que ser fortes. Ter fé e solidariedade. Acredite: ficar em casa é o melhor caminho para vencermos. Todos contra o coronavírus”, completou o governador.

