'Não é justo o que estão fazendo', diz Bruno sobre paralisação dos rodoviários

O prefeito Bruno Reis criticou o protesto dos rodoviários realizado na manhã desta quinta-feira (20). Os trabalhadores impediram a saída dos coletivos de duas garagens até as 9h.

"A gente lamenta que eles [rodoviários] de forma irresponsável, em um momento como esse, fechem duas garagens das sete garagens e impeçam as pessoas de se deslocar para seus locais de trabalho, que ocorram aglomerações e contribuam com a proliferação do vírus", disse o prefeito.

Ele explicou que a prefeitura não tem como resolver a exigência da categoria, que cobra o pagamento de indenizações dos trabalhadores da antiga empresa CSN. "A prefeitura não tem responsabilidade e não tinha obrigação nenhuma, mas desde o início, no intuito de resolver um problema, que era entre os rodoviários e a empresa, a prefeitura mediou um acordo", afirmou.

O prefeito disse ainda que tentou amenizar os problemas causados pelo fechamento da empresa. "Compreendo, me coloco no lugar de alguns e poucos, que não foram contratados pela empresa, nem indenizados ainda. Estamos dando cestas básicas para essas pessoas, até que recebam a indenização. Então, efetivamente, não há como fazer, por parte da prefeitura, mais do que já foi feito".