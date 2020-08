Não é só Neymar: semis da Champions terão 10 atletas brasileiros

Após enormes emoções nas quartas de final - com direito à goleada de 8x2 sobre o Barcelona, virada nos acréscimos e zebras avançando -, a Liga dos Campeões terá suas semis a partir desta terça-feira (18), com jogos únicos em Lisboa, Portugal. Entre as quatro equipes que irão batalhar pelo cobiçado título, dez brasileiros ainda seguem com a chance de tornar o sonho realidade.

O Lyon é quem mais possui atletas do Brasil em seu elenco: são seis, ao todo. Três deles, Bruno Guimarães, Marçal e Marcelo, foram titulares nas últimas partidas, enquanto Rafael, Thiago Mendes e Jean Lucas são reservas. O clube francês jogará com o Bayern de Munique na quarta-feira (19), às 16h. Pelo lado dos bávaros, há um atleta que nasceu no Rio de Janeiro, Philippe Coutinho, que está emprestado pelo Barcelona.

Antes, na terça, também às 16h, RB Leipzig e Paris Saint-Germain decidem o primeiro finalista. O time alemão não tem brasileiros na equipe atualmente. Já o PSG tem, claro, o astro Neymar. Além de Thiago Silva e Marquinhos, todos titulares.

Confira os 10 jogadores do Brasil abaixo: