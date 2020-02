'Não era para ter falado aquilo', diz Hadson sobre estratégia de seduzir sisters

Fora do BBB, Hadson disse que errou ao participar da estratégia de tentar seduzir as sisters comprometidas dentro da casa. Em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira (12), ele disse também que não lembrava do que tinha dito a Marcela e Gizelly.

"Não fui eu que criei aquilo, cada um falando um pedaço de que iria fazer algo para que chegasse ao objetivo. Assumo meu erro, não era para ter falado aquilo, não era nem comigo. Era uma situação de que ja tinha falado na jacuzzi", disse.

Hadson argumentou que estava muito focado no jogo desde que entrou na casa. "Eu estava muito focado no jogo, em agir, em fazer com que as coisas funcionassem. Eu não tive dimensão do que era", disse.

O ex-BBB disse ainda que não admitiu dentro da casa o que tinha dito porque não se lembrava. "Quando elas vieram pra cima da gente, eu não lembrava do que tinha dito. Já tinha uma semana", justificou.