'Não está faltando entrega', diz Marco Antônio sobre momento do Bahia

O belo chute que Marco Antônio acertou da entrada da área no gol no duelo Chapecoense era para ter sido daqueles que demoram de sair do imaginário do torcedor, mas no empate por 1x1 com o time catarinense, a torcida do Bahia teve mais motivos para ficar na bronca do que comemorar.

O tricolor já não sabe o que é vencer há cinco jogos na Série A do Brasileirão. Cinco também é a quantidade de partidas seguidas que o Esquadrão não consegue vencer em casa, o maior jejum da temporada. Com o desempenho ruim no segundo turno, o sonho de se classificar à Libertadores parece cada vez mais distante. Durante a reapresentação da equipe, na tarde desta quinta-feira (7), no Fazendão, Marco Antônio reconheceu que a equipe vive um declínio técnico, mas afirmou que não está faltando entrega.

"Não está faltando entrega da equipe. Claro que o torcedor tem razão de cobrar, nós proporcionamos isso de estar ali na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e nos deu a possibilidade de entrar no G6, mas acabamos pecando na hora de definir. Perdemos os dois jogos em casa contra Ceará e Inter, era a chance de entrar no G5. O que eu posso dizer para o torcedor é que o grupo está unido, focado, não falta entrega dos jogadores e comissão técnica. Claro que o momento difícil também chega. O torcedor quer ver sempre o melhor da gente, mas a gente também oscila, é natural de um jogador. Estamos com a cabeça tranquila, não tem nada errado. Claro que temos que vencer em casa, se impor, coisa que a gente não vem fazendo, mas agora é esquecer isso, pensar nesses sete jogos, fazer valer a pena e quem sabe chegar nessa Libertadores. Enquanto tiver chance nós vamos correr, lutar para que isso seja concretizado", afirmou o meia-atacante.

No próximo domingo (10), o adversário do Bahia será o líder Flamengo, às 18h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Marco Antônio virou dúvida para o confronto. Ele sofreu uma entorse no pé direito durante o duelo com a Chape e vai passar por exame para saber a gravidade do problema.

"Foi uma pequena entorse. Vou confirmar no exame que vou fazer. Senti um pouco de incômodo no meu pé direito. Vamos orar agora para não ser nada demais. Na hora do jogo eu não estava conseguindo jogar direito por conta do inchaço e do incômodo. Quando eu cheguei em casa começou a latejar, ficar dolorido. Amanheceu um pouco inchado, mas também um pouco melhor. Vou fazer o exame agora para descobrir o que foi e se Deus quiser eu possa estar apto a jogar", explicou ele.