'Não estou mal, morrendo', diz Anitta, que está novamente internada

A cantora Anitta usou as redes sociais para tranquilizar os fãs depois de uma segunda internação em menos de uma semana. Nesta quarta-feira (7), a assessoria da cantora informou que ela não vai mais se apresentar na Farofa da Gkay porque está hospitalizada.

Na semana passada, ela se internou e falou que estava tratando o vírus Epstein-Barr, mais conhecido como "doença do beijo", mas hoje evitou citar a doença. Ela disse que quando estava planejando uma viagem para subir o Monte Everest, nos Himalaias, uma médica alertou que ela estava com uma "coisa muito séria", mas ela se sentia bem e continuou trabalhando.

"Quando eu cheguei lá (nos Himalaias), eu fiz quatro horinhas de caminhada e eu já tava assim (cansando)... Eu voltei e vi toda essa questão de médico, de hospital. Muito difícil um diagnóstico", disse a cantora, que tem previsão de alta para amanhã.

"Eu tava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo com meu estômago, pâncreas, muitas coisas. Eu não tava conseguindo subir um lance de escada, então eu dei uma sumida das redes sociais", explicou.

Depois, ela afirmou que está "superbem" e disse que fez um exame que deu negativo, sem citar qual, afirmando que isso a deixou feliz.

"Eu não tô mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo, está tudo sob controle. O que a gente tá fazendo aqui é fazendo tratamentos e garantindo que isso que tô sentindo é realmente porque eu não respeitei o tempo de voltar aos poucos ao trabalho.

Farofa

Em um perfil oficial que é voltado para os fãs, Anitta fez uma live para falar do assunto. Ela negou que tenha procurado uma desculpa para evitar ir ao evento.

"Me senti muito invadida e desrespeitada de as pessoas cogitarem que eu poderia criar um atestado e brincar com saúde para não ir a um compromisso", disse Anitta.

"Primeiro, a Farofa da Gkay é um sucesso, é genial. Conversei com ela ontem sobre, dei entrada ontem no hospital. Já sabia que não ia ter como sair daqui pulando. Ia ter que cancelar a Farofa ou o 'Carnatal", acrescentou, citando outro evento da agenda. "Mas a gente optou por fazer isso com a Gkay por ela ser minha amiga e não envolver venda de ingressos".