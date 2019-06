'Não foi a primeira nem a última', diz Douglas após falha em gol

A vida do goleiro Douglas foi do céu ao inferno em questão de minutos na derrota contra o Inter, por 3x1, na noite desta quarta-feira (12), no Beira Rio, em Porto Alegre. O velho clichê do futebol se fez presente para o atleta tricolor. Depois de fazer grandes defesas no duelo contra o atacante Rafael Sóbis, ele não conseguiu segurar um chute fraco do jogador colorado e o Esquadrão acabou sofrendo o segundo gol na partida.

Após o duelo, Douglas comentou o lance e afirmou que segue de cabeça erguida. "Não é a primeira falha e nem a última. Minha vida não foi construída só com glória. Estou com quase 30 jogos no ano e uma hora ou outra a gente falha. Não temos margem para erros, não consegui fazer o gesto técnico, mas seguimos fortes porque o ano nos resguarda grandes coisas", explicou.

A derrota para o Inter vai deixar o Bahia fora do G6 do Brasileirão durante a pausa para a Copa América. Atualmente o tricolor está na sétima colocação, mas pode cair mais duas casas em caso de triunfos de São Paulo e Goiás, que jogam nesta quinta-feira (13).

O elenco do Bahia agora entra em recesso. O time só volta a atuar em julho, após a competição continental. O adversário será o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A CBF ainda vai divulgar as datas e horário da partida, mas a tendência é a de que o duelo seja realizado no dia 10 do próximo mês.