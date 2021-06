Não há sucesso sem empenho e resultados práticos

É necessário observar o discurso e as possibilidades dos novos artistas. Não existe futurologia em arte, mas sinais e sintomas como requisitos. O artista é legitimado pela carreira, por suas produções, que deverão estar sempre revisitadas por um olhar inquisidor e tenacidade. A qualidade e a originalidade são fatores primordiais e o tempo formatará uma avalição adequada. Um artista que tenha consciência do ofício, profissionalismo, coerência, credibilidade, não se violenta buscando a moda e o mercado.

Mercado é consequência, não preocupação inicial, porque necessita de uma carreira segura, de uma trajetória eficiente. Não pode haver é escassez de talento, de produção cuidadosa. Seria uma boa alternativa ir formando um legado teórico, que justifique as produções. É certo que é um bom empenho apostar em artistas jovens, com preços justos, acessíveis, que com a chancela do tempo se tornem referências e justifiquem o investimento. Um bom envolvimento com um artista jovem impulsiona seu mercado, e faz da credibilidade seu diferencial.

Por que artistas de uma mesma geração alcançam maior prestígio que outros, que tiveram as mesmas oportunidades? Algumas variantes, tema escolhido, amizades, cuidado artesanal, zelo, esforço, afinco fatura, tenacidade e muito trabalho. Talvez sorte, talvez uma força invencível o que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida, talvez destino. Lóio Pérsio (foto) dizia que era um artista “por destino”. Era como via sua carreira tão sólida e criativa.

Apartamentos podem ter móveis, objetos de extremado bom gosto, mas são as obras de arte que na realidade traduzem o colecionador. Arte é um trabalho como outro qualquer, apenas o artista equaciona produtos sensíveis, que mexem com emoções, sentimentos, simpatia pela humanidade, relação entre pessoas que tenham afinidades estéticas. Aptidão, uma disposição inata para determinadas coisas, série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade ou função. O desafio pela aprendizagem, que é o meio ambiente.

Há os processos comportamentais que recebem o nome de “aprender” e de “ensinar”, ambos ligados ao artista criador. Aprende-se por vontade e a aquisição de habilidades práticas. Tudo na vida é treinamento e é através dele que se consegue sucesso. Não há sucesso sem empenho, grande força de vontade e resultados práticos, que se pode entender como obra. Para se ter uma obra é importante entender alguns pontos fundamentais, bom planejamento, domínio técnico, estar atento, foco, vontade, acompanhamento de perto para evitar erro e exaltar os acertos.