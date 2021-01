'Não jogamos tão bem, mas valeu pela entrega', festeja Léo Ceará

Ele salvou o Vitória mais uma vez e até poderia ter deixado o estádio Brinco de Ouro nesta quarta-feira (20) como artilheiro da Série B. Léo Ceará desperdiçou algumas oportunidades, mas os dois gols que marcou foram suficientes para o rubro-negro vencer o Guarani por 2x1 e deixar a zona de rebaixamento. Com o resultado, o Leão alcançou 42 pontos e subiu para a 16ª colocação, três pontos à frente do Figueirense, que abre o Z4.

"A gente poderia ter matado o jogo, duas oportunidades minhas mesmo, acabei perdendo os gols, mas fui feliz no pênalti. O espírito tem que ser esse, tem que ser de entrega até o final. A gente sabe do nosso momento, que é complicado, mas estou muito feliz pelo resultado de hoje, muito importante pra gente. A gente vinha sofrendo muito, mas agora a gente deu um passo e saiu da zona. Hoje a gente não jogou tão bem, mas valeu pela entrega", comemorou Léo Ceará logo após a saída do gramado.

Com os dois gols anotados diante do Bugre, o camisa 9 do Vitória agora tem 16 gols na Série B e ainda terá as duas últimas rodadas da competição para tentar assumir a artilharia. Dono de 17, Caio Dantas ainda é o maior goleador do torneio, mesmo já tendo deixado o Sampaio Corrêa.

Léo Ceará e o Vitória voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (26), quando o rubro-negro recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão. A duas rodadas do fim da Série B, o time ainda não tem a permanência na divisão de acesso confirmada. "Agora a gente tem um jogo em casa contra o Botafogo-SP para definir nossa situação", projetou o atacante.