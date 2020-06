Não passou em branco: festeiros, baianos fazem arraiá dentro de casa

A pandemia pode até ter forçado o cancelamento das festas de São João nas ruas e praças, mas quem é amante da maior festa do interior não arredou porque tradição existe mesmo é para ser reinventada. Nesta edição pandêmica, o povo não viu shows nos palcos, mas assistiu lives de forró e arrastou o pé dentro de casa mesmo.

A pedagoga Lília Reijane Fortuna, 47, que tinha o costume de viajar para sua terra natal, Iaçu, a cerca de 290 Km de Salvador, providenciou bandeirolas, bolo e licor para fazer a alegria dela própria, do marido, e de Nine, a filhinha de oito anos.

“Lá em Iaçu não tem essas festas grandes quanto em outras cidades, mas tem forró, bandas na rua, a gente gostava muito de ir, mas esse ano não foi possível. E o que eu faço com uma criança em casa que gosta de farra e está presa todos esses dias?”, brinca a mãe, que ligou o som, nesta terça-feira (23), para relembrar os clássicos das lendárias bandas Mastruz Com Leite, Magníficos e Colher de Pau.

Resultado? A pequena foi até tarde entre comilança, dança e cantoria. Nesta quarta, dia de São João, Nine acordou às 13h e perguntou: “Mãe, vai ter de novo?”.

Nine amou a festa preparada pela mãe (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) Mesa da casa da pedagoga Reijane Fortuna (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) A nutricionista Louise Tiúba com a mãe (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) Fachada do village da família de Louise ganhou vida com a decoração junina (Foto: Arquivo pessoal) Mesa da nutricionista Louise Tiúba (Foto: Arquivo pessoal)

Nine amou a festa preparada pela mãe (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) Mesa da casa da pedagoga Reijane Fortuna (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) A nutricionista Louise Tiúba com a mãe (Foto: Arquivo pessoal) (Foto: Arquivo pessoal) Fachada do village da família de Louise ganhou vida com a decoração junina (Foto: Arquivo pessoal) Mesa da nutricionista Louise Tiúba (Foto: Arquivo pessoal)

Para não dizer que não viajou para o interior, a nutricionista Louise Tiúba resolveu fazer seu arraiá no village que a família tem em Guarajuba, no Litoral Norte. Acostumados a curtir em cidades como Cruz das Almas e Amargosa, que têm grandes festas, era raro passar essa época em Salvador. Este ano fizeram uma mesa farta com direito a todo tipo de cozido: canjica, milho e amendoim, além de brigadeiro de paçoca, laranjas e um mói variado de bolos.

O imóvel recém-comprado no litoral ganhou decoração afetuosa com bandeirolas, toalha quadriculada, peneiras e espantalhos para receber o live show da Banda Anarriê, formada por amigos da família, que animou toda a noite desta terça.

Pela primeira vez na vida, o marido da advogada Lara Tupinambá não pode curtir o São João de Cruz das Almas, no Recôncavo, onde nasceu. Para espantar a amargura dele por não poder viajar para a terra natal, ela decidiu fazer uma surpresa para com uma mesa cheia de comidas típicas e decoração improvisada.

“Ele ficou arrasado porque a família toda se reúne, acende fogueira, sai de porta em porta. Ele é apaixonado pelo São João, cresceu vivendo isso, então ele amou ter isso em casa, pelo menos não ficamos sem nada”, conta ela. O casal passou a tarde e noite de terça ao som de arrasta-pés nas vozes de Luiz Gonzaga, Flávio José, Alcimar Monteiro e até uma live de Targino Gondim.

Aniversariante do dia de São João, a cantora e publicitária Júlia Carvalho tinha o hábito de receber os parabéns à meia noite no meio da praça de eventos de Riachão do Jacuípe, a 180 Km de Salvador. Vocalista do samba junino do Vai Kem Ké, Júlia é São João desde o berço e não quis passar o dia em branco. Decidiu realizar uma live, na noite desta quarta-feira, para comemorar os seus 24 anos fazendo o que mais gosta: cantando e resenhando.

Com direito a músicas escolhidas pelos amigos e parentes, ela ainda inventou um Correio Romântico para o pessoal poder mandar mensagens de amor para os ‘contatinhos’ durante o show. Para fazer o momento ser mais participativo, a aniversariante deixou a live aberta a entrada de participantes, seja para dar os parabéns ou declamando poemas, cordéis e até cantando junto, o requisito era só estar vestido a caráter. “Fora isso ainda tem a resenha do povo que fica fazendo a live de bate-papo”, ri ela.