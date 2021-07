'Não pode ser como foi hoje', lamenta Teixeira após goleada

A noite do Bahia no Campeonato Brasileiro não foi nada animadora. Completamente dominado pelo Flamengo, o tricolor deu vexame e foi goleado por 5x0 no estádio de Pituaçu.

Após a partida, o goleiro Matheus Teixeira pediu desculpas pelo desempenho da equipe. O arqueiro lamentou o resultado e afirmou que o tricolor precisa levantar a cabeça para os próximos confrontos.

"A gente sabe que no futebol pode sair com triunfo ou derrota, mas sabemos que não pode ser da maneira como foi hoje. Temos uma semana para trabalhar e corrigir os erros que aconteceram aqui", resumiu o goleiro.

Os dois próximos compromissos do Bahia serão contra o Atlético-MG. No próximo domingo (25), o tricolor vai até o Mineirão, às 11h, pelo Brasileirão. Na quinta-feira (28), o duelo será no mesmo estádio, mas às 21h30, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Com a derrota, o Bahia caiu na tabela de classificação da Série A e agora é o oitavo colocado, com 17 pontos. O Esquadrão foi ultrapassado pelo próprio Flamengo, que chegou aos 18 e assumiu a sexta posição.