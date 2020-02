'Não poderíamos errar', diz Douglas após eliminação para o River

A ferida pela eliminação do Bahia do Bahia na Copa do Brasil está aberta. Na noite desta quarta-feira (5), o Tricolor foi surpreendido pelo modesto River, perdeu por 1x0, em Teresina, e deu adeus ao torneio ainda na primeira fase.

Um dos líderes do elenco tricolor, o goleiro Douglas foi um dos poucos jogadores que falaram com a imprensa após a partida. Visualmente abatido, Douglas lamentou a queda precoce na competição. A Copa do Brasil era tratada como uma das prioridades para o Bahia na temporada.

"Nós sabíamos do tamanho desse desafio. E hoje (ontem), claro, não poderíamos errar. Erramos e pagamos caro por isso. O time deles conseguiu segurar o jogo empatado até o fim, contou também com o nosso desgaste, e depois do gol tivemos pouco tempo para empatar”, analisou o goleiro ainda no gramado do estádio Albertão.

A derrota no Piauí vai ter que ser assimilada da maneira mais rápida possível. Por conta do deslocamento entre Teresina e Salvador, o Esquadrão terá apenas um treino antes de encarar o seu próximo desafio.

No sábado (8), o Bahia entra em campo diante do rival Vitórias, às 18h, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Será o primeiro clássico da temporada. Nesta sexta-feira (7), o elenco volta aos trabalhos na Cidade Tricolor e finaliza a preparação para o duelo.