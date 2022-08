'Não posso admitir que meu caráter seja colocado em xeque', diz Patrick

O gol sofrido pelo Bahia no último minuto de jogo diante do Londrina, na terça-feira (16), gerou polêmica nas redes sociais. O volante tricolor Patrick se pronunciou sobre o lance na tarde desta quarta (17) e se desculpou pela atitude que tomou em campo. Foi de Patrick o chute que gerou o escanteio no qual saiu o gol do Londrina.

"Nós, jogadores de futebol, estamos suscetíveis às criticas. Errar é humano, não vai ser a primeira e nem a última vez que vai acontecer", escreveu o atleta em uma publicação nos stories do Instagram.

Entretanto, o jogador se posicionou contra comentários feitos por torcedores nas redes sociais. Entre as postagens, algumas sugerindo que o jogador estaria envolvido com apostas esportivas e que o chute para o escanteio teria proposital, para se beneficiar das estatísticas de escanteio do jogo.

"O que não posso admitir é que meu caráter seja colocado em xeque. Recebi uma educação da qual me orgulho e carrego comigo princípios que são inegociáveis. Aceito todas as críticas pertinentes ao desenvolvimento do meu trabalho em campo, mas não vou aceitar quaisquer tipos de acusações infundadas e que venham ferir a minha dignidade e da minha família", escreveu Patrick.

Alguns torcedores chegaram a sugerir que o contrato do atleta fosse rescindido com o clube. "E o Patrick de Lucca envolvido com apostas esportivas. Que feio hein. Fosse dirigente do Bahia, rescindia o contrato hoje!", escreveu um usuário do Twitter.

Ao fim do texto, Patrick se desculpou pelo erro cometido e disse que espera o reencontro com a torcida do Bahia na partida contra o Vasco, na Fonte Nova, no dia 28.

"Peço desculpas pelo meu ERRO na partida e espero reencontrar a Nação Tricolor na Fonte Nova. Seguimos na batalha em busca do acesso", finalizou.