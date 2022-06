'Não recebi um convite, foi uma convocação', diz Burse na chegada ao Vitória

Após comandar o primeiro treino como técnico do Vitória, João Burse foi apresentado oficialmente pela diretoria rubro-negra na manhã desta terça-feira (21). O profissional comentou sobre a situação difícil que terá pela frente no comando da equipe, já que restam apenas oito partidas para o fim do campeonato e o Leão está na briga contra a zona de rebaixamento.

Sobre as principais dificuldades do elenco, Burse falou sobre o lado psicológico e afirmou que o foco é trazer a confiança de volta aos jogadores. "A parte tática cuidamos no dia a dia, né? A gente precisa estar nesse convívio diário com os atletas. Mas o que é perceptível é a falta de confiança. Quando sofre um gol, de se abater por tomar o gol. Então acho que esse é o ponto que a gente vai atacar, para os outros atletas terem mais confiança. Se tomou gol, vai correr atrás, vai vai empatar, vai virar, então esse primeiro ponto que a gente vai vai atacar com eles, dar bastante confiança", destacou o novo treinador.

Essa não é a sua primeira passagem pelo Leão. Depois de trabalhar nas categorias de base do time e assumir interinamente o rubro-negro, João Burse afirmou que a oportunidade de assumir o elenco profissional nesse momento foi uma "convocação": "É motivo de muita alegria estar de volta onde eu considero como minha casa. Foram cinco anos aqui e tenho um carinho enorme pelo Vitória. Não recebi um convite, foi uma convocação porque sou Vitória de coração e tenho um amor muito grande por esse clube e por tudo que ele proporcionou na minha carreira.





"Um clube da grandeza do Vitória tem que tá brigando lá em cima, em outra divisão, e é por isso que a gente a gente veio aqui com com bastante gana, bastante vontade de fazer um grande trabalho e fazer o Vitória sair dessa situação", afirmou Burse.

Por ter trabalhado com os atletas da base, o treinador foi questionado sobre as oportunidades que dará ao elenco mais jovem do Vitória. "Têm muitos atletas aí que já trabalharam comigo lá na base, outros atletas que subiram recentemente. A gente sempre tá acompanhando. Potencial o Vitória sempre teve em categorias de base, a gente sabe disso. Então, tudo que a gente precisa agora é é treinar dia a dia, eles darem essa resposta para gente. Acho que o nosso grande erro, às vezes, é saber o momento certo de colocar esse atleta, o momento de lidar com ele, passar o que a gente pensa de futebol, de parte tática, o que o clube precisa no momento. Então, a gente tá aí para dar confiança e que eles possam dar essa resposta. Independente se é da base, se são os atletas experientes, acho que nós como seres humanos precisamos o tempo todo estar motivando e com confiança para executar bem o trabalho", explicou.

João Burse também foi perguntado sobre a situação do atacante Thiaguinho, que chegou ao Vtória em abril deste ano, mas foi pouco aproveitado. Sobre esse caso, Burse lembrou que acompanhou a chegada de Thiaguinho no rubro-negro e disse aguardar uma boa resposta do atleta.

Confira outros trechos da coletiva de apresentação de João Burse





A missão de estar à frente do Vitória é para lá de espinhosa, né? A série C já está acabando, faltam poucos jogos. O que te motivou a aceitar o convite e se você acredita que dá para pensar no G8? Ou o objetivo é se afastar do Z4?

- Como eu disse, mesmo eu tendo saído do Vitória eu sempre acompanhei o Vitória. Acompanho todos os jogos e primeiro estou aqui porque eu acredito, eu acredito que a gente pode sair dessa situação acredito que o Vitória é para estar lá em cima. Mas em relação ao G8, a gente tem que pensar no próximo jogo. Acho que é jogo a jogo, ter confiança nesses atletas para que a gente possa, primeiro, ganhar do Altos e depois pensar no próximo jogo. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Pensar jogo a jogo pra que a gente possa conseguir os objetivos em metas curtas.

Burse, você falou do próximo jogo que o Vitória, que é contra o Altos do Piauí sábado. O que já pode apresentar de novo para mudar esse caminho no na rota da Série C?

- A gente precisa estar mais concentrado. É o que eu tinha falado no inicialmente aqui, mais concentrado em algumas situações. No último jogo o time fez um primeiro tempo, pelo menos até os 25minutos, muito bons. E se tivesse feito um gol rapidamente poderia ter sido um placar de dois, três a zero para o Vitória, porque a gente viu um Botafogo bem defensivo, bem acuado e acabou que no decorrer do jogo a gente viu que eles começaram a crescer. Então é isso que a gente vai passar para esses atletas, para eles serem mais constantes durante o jogo todo, do início ao fim.

Tudo que eu vou cobrar dos atletas nos jogos foi treinado. Não vou cobrar nada do qual não tinha sido treinado aqui diariamente. Então é esse treino que vai dar confiança para eles. Vamos dar alternativas diárias de situações, sistemas e analisar muito detalhadamente o nosso adversário para que a gente possa ver as fraquezas, as forças e possamos aproveitar os momentos de fragilidade do adversário e concluir em gols.

Você tem um desafio muito grande pela frente, um tiro muito curto, apenas oito jogos. Para quem já te conhece sabe o seu estilo de trabalho, inclusive nessa questão mais tática. Você acha que isso vai ser a maior dificuldade? Passar o conhecimento do seu sistema de jogo aos atletas?

- O que nos deixa contente é ter a semana pra trabalhar. Consegui desde ontem estar dentro de campo, já dando algumas situações e conceitos, de como a gente pensa futebol. E é um grupo trabalhador demais, então a gente rapidamente vai conseguir passar o que pensamos sobre futebol e dar confiança pra eles. Porque ninguém esquece de jogar futebol, então se os atletas precisam de confiança, é o que a gente vai passar para eles para que a gente possa no sábado começar a nossa subida.

Queria que você falasse para o torcedor se hoje você é um treinador melhor, mais preparado em relação a sua última passagem, em 2018, e lembrasse também qual o seu estilo de jogo. Como é que você entende futebol? Propositivo, reativo, equilibrado, como é que você vê o jogo?

- A gente está sempre evoluindo e o grande motivo da minha saída para o Cianorte foi justamente para continuar crescendo, para continuar evoluindo. Em três anos atingimos todos os objetivos que a gente se propôs no Cianorte: no primeiro ano era chegar entre os quatro e chegamos, no segundo ano era chegar até a terceira fase Copa do Brasil e atingimos o objetivos, além de arrecadar quase três milhões para o clube. Então todos os objetivos que foram traçados no Cianorte foram alcançados. Então estou ainda mais preparado para quepossamos ir em busca dos nossos objetivos aqui no Vitória.

Ontem você comandou um treino aqui na Toca do Leão, qual a primeira conversa que você teve com os jogadores?

- É o que eu sempre cobro de todos os times do qual eu comando: a intensidade, concentração, é viver aquele momento ali para que eles possam dar tudo no treinamento, né? E senti uma uma energia muito boa em relação aos atletas. São atletas trabalhadores, que querem vencer, que estão incomodados de estar numa situação como essa. Então a gente vem pra somar e dar conteúdo para que eles possam rapidamente aí sair dessa situação.

Burse, o diretor Rodrigo Pastana, na sua última entrevista, falou que o Vitória não tem um psicólogo. A gente sabe a necessidade que o time tem de ter um psicólogo, e sabemos também que existem treinadores que têm esse perfil de dar uma motivada, aquela conversa mais forte. Você pensa em requisitar à diretoria a um psicólogo ou você que vai ser o psicólogo do Vitória nesse momento delicado?

- Eu acho que é importante ter sempre esse tipo de profissional, sem dúvida. Mas independente disso, eu acho que cada atleta precisa ter a sua autocrítica, saber o que ele precisa melhorar, o que ele precisa dar de resposta. Estamos aqui para dar saídas, alternativas para que ele possa novamente voltar a performar, voltar a dar resposta dentro de campo. Então falta de trabalho não é, porque esses atletas são trabalhadores e já percebi no primeiro treino que fiz aqui ontem. Temos que dar novas alternativas para eles, novas situações e estratégias para o grupo tirar o máximo deles.

Em relação aos casos de indisciplina, ao número de cartões amarelos e vermelhos que a equipe do Vitória tem levado constantemente. Estamos chegando na reta final, um momento crucial para a equipe, onde precisa contar com todos os jogadores. Que tipo de conversa já teve com esses jogadores para não diminuir o ímpeto de competitividade dentro de campo, mas para não tomar cartões bobos?

- Isso é uma uma preocupação de nós treinadores sempre, né? A gente tem que ter esse equilíbrio do time, não deixar de ser competitivo, e para ser competitivo, às vezes, vai passar do ponto e chegar um pouco mais firme, vai tomar um cartão, mas concordo que tem que ter uma atenção especial para não tomar cartões bobos. Cartões por reclamação, por chutar bola para fora… então esse tipo de situação a gente sempre vai conversar com os atletas.

João, existe um clamor por parte da torcida, a grande maioria, pedindo o atleta Thiaguinho, muitas perguntas que Thiaguinho não joga, cadê Thiaguinho? E às vezes até eles não têm oportunidade de perguntar, né? Então, aliás, sabendo deste clamor, eu pergunto a você, cê já tem alguma informação do Thiaguinho, campeão baiano? Já foi passada para você isso? Já conhece o atleta? Enfim, qual é a, qual é a situação que vai dar a ele a oportunidade de jogar.

- Acompanhei o Campeonato Baiano e vi os jogos do Thiaguinho. E é no dia a dia que ele vai me mostrar, assim como todos os outros jogadores, e fazer com que isso lhe dê oportunidades. Se ele me mostrar, seja ele da base, seja o Thiaguinho, seja quem for, se me der confiança para colocar dentro do campo, vai ter essa oportunidade. Pode ter certeza.

Burse, pelo o que gente conhece de você, você não é muito adepto da tática do mistério, de fechar treinos. Agora como membro da comissão técnica, não sei se isso é ordem da diretoria ou do próprio Rodrigo [Pastana] ou Fábio Mota, enfim. Na sua cabeça você pretende liberar pelo menos um dia para poder acompanhar os treinos?

- Eu, como treinador, não vejo problema nisso, não sei em relação a diretoria. Na véspera, quando eu faço jogadas ensaiadas, é uma coisa que se tiver imprensa também eu só peço para não filmar tudo. Mas não tenho problema nenhum em relação a abrir o treino, eu acho que é até importante justamente para acompanhar, ver o que a gente tá fazendo diariamente para depois poder dar uma opinião com mais embasamento