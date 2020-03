'Não recuaremos em nenhuma medida que poderá salvar vidas', diz Rui Costa

Em programa Papo Correria transmitido pela internet, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), acompanhado do secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas Boas, afirmou que não suspenderá as medidas de prevenção adotadas até aqui por meio de decreto.

Até aqui, foram tomadas medidas de prevenção ao novo coronavírus, como a suspensão dos transportes intermunicipais envolvendo 27 cidades da Bahia até, pelo menos, dia 5 de abril, além da interrupção das aulas. “Quando o período de suspensão das aulas estiver para vencer, vamos avaliar novamente. Se for necessário, vamos prorrogar por mais 30 dias e, se ainda permanecer, ampliamos para outros 30”, respondeu a um dos internautas que acompanhavam o programa pelo YouTube.

“Não recuaremos em nenhuma das medidas preventivas que poderão salvar vidas”, completou Rui.

Rui fez a transmissão através do YouTube e Instagram (Foto: Divulgação)

Ainda na transmissão, que contou com a participação de internautas, Rui anunciou que o programa Mais Futuro receberá o adiantamento de R$ 4,7 milhões. O projeto contempla mais de 12 mil estudantes da universidades estaduais, como Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc). O valor de março será pago entre os dias 5 e 10 de abril.

O coordenador de Projetos e Programas Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Marcius Gomes, falou que o governo está atento às necessidades do estudates, principalmente "neste momento de crise no combate à doença Covid-19".

"A partir do diálogo com os reitores e estudantes universitários, neste momento de crise no combate à doença Covid-19, estamos atentos às necessidades básicas que são impostas pelo isolamento e distanciamento sociais. Este apoio financeiro, certamente, irá assegurar a milhares de famílias, que em sua maioria são carentes, questões como a alimentação e outras necessidades", afirmou.

Criado em 2017, o Mais Futuro oferece bolsa de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora e de R$ 600 para os que vivem a uma distância maior.

* Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco