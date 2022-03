'Não tem nenhuma pressão sobre mim', avisa Jadson

Banco na última rodada do Baianão, o meia Jadson deve voltar a ser titular no jogo decisivo contra o Bahia de Feira, válido pela última rodada da fase classificatória. O jogo das 19h15 de quarta-feira (16), no Barradão, vai definir o futuro do Vitória no estadual. Para garantir vaga nas semifinais, o Leão precisa ganhar do tricolor do interior e torcer para que o Barcelona de Ilhéus não vença o Doce Mel, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas.

Jogador com currículo mais extenso do elenco, o camisa 10 garante não se sentir cobrado. "Não tem nenhuma pressão sobre mim. Tenho feito meu trabalho, tenho feito de tudo para ajudar a equipe. Sei que a nossa equipe está sendo pressionada porque faz três anos que não chega numa semifinal do Baiano. Isso, para o Vitória, é muito ruim", afirmou Jadson, que marcou apenas um gol na temporada, de pênalti.

"A gente veio com o objetivo de ajudar a equipe, fazer chegar nas finais, brigar pelos campeonatos. E a gente está com esperança. Enquanto tiver esperança, a gente vai dar nosso melhor e buscar a vitória nesse jogo, para tentar a classificação", completou o meia. Em 2019, 2020 e 2021, o Vitória foi eliminado na fase classificatória do Baiano.

Além do gol marcado, Jadson deu uma assistência no estadual. Ele avalia que tem servido bem os companheiros durante os jogos, mas está faltando tranquilidade por parte dos finalizadores.

"Tenho feito a minha parte dentro de campo. Às vezes, eu sou um jogador que tento criar as jogadas, deixar os jogadores em melhores situações. Só levantar os dados, chegar e ver quantas vezes deixei meus companheiros em situação de gol. Mas acho que estou indo bem. A equipe precisa de vitórias para nos dar tranquilidade para o restante do Campeonato Baiano e para o ano todo", disse Jadson.

“As chances têm aparecido dentro dos jogos. Acho que está faltando um pouco mais de tranquilidade para finalizar, de concluir, para sair os gols para a gente conseguir as vitórias”, completou.

Com 10 pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baiano. O Barcelona de Ilhéus tem 11 e aparece em 4º lugar. Resta apenas uma vaga nas semifinais do estadual. Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já estão classificados.