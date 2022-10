'Não tenho culpa se seu pai é motoboy': alunos de medicina viralizam por 'grito de guerra'

Um grito de guerra entoado por estudantes de medicina da Universidade Iguaçu nos Jogos Universitários de Medicina (Intermed) entre alunos do Rio de Janeiro e do Espírito Santos repercutiu nas redes sociais, após o último fim de semana.

Um dos momentos, gravados por uma aluna na arquibancada mostra os estudantes entoando: "Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy".

Sem comentários para esse grito de guerra da UNIG-RJ pic.twitter.com/AgyKk6CnwA — Gustavo (@gustavoaxb) October 10, 2022

A postagem feita no Twitter, como reprodução do stories de uma das alunas no Instagram, recebeu mais de 4 mil curtidas e foi repostada mais de 3 mil vezes.

Ao Extra, a UNIG afirma que repudia qualquer tipo de discriminação e que "adotará todas as providências possíveis para que episódios similares não se repitam":

"A UNIG esclarece, ainda, que não tem ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo - não conseguindo, portanto, evitá-las -, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará todas as providências possíveis para que episódios similares não se repitam, pois, contrários aos princípios pregados pela universidade."

O Diretório Acadêmico Dr. Renam Catharina Tinoco do curso de Medicina da UNIG também divulgou uma nota de esclarecimento, onde afirma não compactuar "com nenhum tipo de repressão ou desrespeito à raça, gênero ou classe social". Veja abaixo a nota na íntegra.