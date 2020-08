‘Não tinha com quem deixá-la’, diz pai que levou filha em trabalho de delivery

Foto: Reprodução

O entregador Alessandro Medeiros, 25 anos, viralizou ao aparecer em uma foto fazendo entregas de bicicleta com a filha de quatro anos sentada no quadro. O clique foi feito no mês passado por uma guarda municipal em Belém, no Pará, e repercutiu nas redes sociais nos últimos dias.

Ao site Crescer, o jovem, que não está atuando num emprego formal, explicou que não tinha com quem deixar a menina e precisava trabalhar. Ele garantiu também que tomou algumas precauções para evitar que algo a prejudicasse.

“A minha esposa trabalha fora o dia todo e, como estou desempregado, deixo o aplicativo de entregas ligado. Nesse dia, começou a tocar bastante e eu precisava trabalhar, mas não tinha com quem deixá-la. Então, arrumei a roupinha dela, passei protetor solar, a garrafinha de água, máscara e fomos”, recorda.

Ao todo, Alessandro fez cinco corridas por aplicativo com a filha, que tem uma cadeirinha especial para aumentar a segurança no trajeto.

O pai ainda contou que tem um kit de proteção, com álcool gel, para evitar ser contaminado pelo novo coronavírus.

“Antes da pandemia ela ficava na escola enquanto eu fazia entregas. Mas agora, com a escola parada, não tem jeito. Não posso deixar ela com meus pais porque eles tiveram covid-19 e a gente tem medo de eles ainda estarem transmitindo a doença”, relatou.