Nasce a primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

A primeira filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin nasceu na manhã desta quarta-feira (28). A jornalista deu à luz Lua no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, segundo a revista Quem. Tiago celebrou o nascimento da filha nas redes sociais: "Lua nasceu! Obrigado pelo carinho! Mamãe e Lua estão ótimas!".

Daiana fez um desabafo em que falou da ansiedade antes do nascimento da filha. "Num instante acho que é medo do parto. No segundo seguinte acho que é medo de não saber cuidar. Depois acho que é medo de não saber ser uma boa mãe. Aí, penso que é medo do futuro. Medo de como o mundo estará nos próximos meses. Então, penso que é tudo isso junto e muito mais... e as lágrimas brotam dos olhos", declarou.

"Mas aí eu respiro fundo, coloco a mão na barriga, imagino o seu rostinho, imagino você me olhando, e sinto que você vai me ajudar. Que você vai me ensinar a ser mãe. Que o medo faz parte deste momento e que você me dará ainda mais coragem! Então, sinto vontade de sorrir e as lágrimas de medo se transformam em lágrimas de felicidade", completou.