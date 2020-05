Nasce filho de Elon Musk e Grimes: 'Mãe e bebê estão bem'

O primeiro filho do bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, com a cantora Grimes nasceu na segunda-feira (4). O casal fez mistério sobre o nome do bebê ao anunciar o nascimento, mas hoje Musk respondeu a um seguidor e revelou como teria sido batizada a criança.

"Nós precisamos saber o nome, literalmente precisamos", brincou o internauta. "X Æ A-12 Musk", respondeu o papai. Brincadeira ou não? Com o exótico casal, não dá para descartar a possibilidade do nome ser real.

(Foto: reprodução/Twitter)

Ao publicar a foto do filho, Elon afirmou que "mãe e bebê estão bem". Esse é o primeiro filho de Grimes, mas Elon já tem cinco do casamento com a escritora Justine Wilson - gêmeos e trigêmeos.

Grimes anunciou a gravidez em janeiro, com uma montagem com ilustração de um bebê sobre sua barriga. Ela confirmou a gestação respondendo a um fã. "Estar grávida é um estado de ser muito feroz, e de guerra".

Já Elon só foi confirmar a gravidez na última sexta-feira (1). Ele afirmou no Twitter que Grimes estava brava com ele após uma postagem anunciando que venderia "quase todas as suas posses físicas", e que "não seria dono de casa alguma".