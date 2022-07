Nasce Pietra, primeira filha de Tays Reis e Biel

A primeira filha dos artistas Tays Reis e Biel nasceu nesta quarta-feira (20), em São Paulo. O próprio cantor fez um post compartilhando a novidade. "Obrigado, meu Senhor Deus", escreveu. Tays publicou uma imagem do quarto cheio de balões na madrugada. "A mulher mais feliz do mundo".

Ele postou uma foto de uma camisa do São Paulo, seu time do coração, com o nome da filha, Pietra. "Tinham dúvidas?".

A baiana Tays deu entrada no hospital ontem, depois de começar a sentir dores. Depois, ela chegou a publicar uma foto da barriga afirmando se tratar de alarme falso.

Tays e Biel revelaram no final de dezembro que estavam esperando o primeiro filho. Em abril, aconteceu o chá de revelação, quando eles divulgaram que se tratava de uma menina.

Os dois estão juntos desde 2021.