Nascem os filhos gêmeos dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek

Os filhos gêmeos dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek nasceram nesta quarta-feira (7). A novidade foi divulgada no Seleção SportTV, programa em que o jornalista trabalha.

Os gêmeos passam bem, assim como Andréia. Eles foram batizados como João e Pedro e pesam 2,8 kg e 3,1kg. "Nascem, gente, no dia 7 de abril, Dia do Jornalista. Essa nossa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante. Eu diria que é um recado pro mundo: a gente resiste e a gente se multiplica", disse a jornalista Gabriela Moreira, ao falar da novidade.

A gravidez de Sadi foi revelada em outubro, também no Seleção SporTV, pelo comentarista Lédio Carmona. "André Rizek e Andréia Sadi serão pais de gêmeos, estão grávidos há quatro meses. Desde já, me intitulo tio-avô dos 'Rizekinhos'. Sejam bem-vindos", disse Carmona na época.

A jornalista já revelou que foi conquistada "pelo estômago" por Rizek. "Ele usou essa conversa mole pra cima de mim e eu caí. Eu adoro comer, vivo de dieta, mas se pudesse era comida, comida, comida. E da segunda vez que a gente saiu ele disse que cozinhava, que fazia um arroz de polvo maravilhoso, que fazia tempo que não fazia, mas que eu merecia", contou em entrevista ao podcast de Rita Lobo.

Ela contou que sonhava em ter filhos, mas a gravidez de gêmeos a pegou de surpresa. "A gente queria ter filho, sempre quis, eu falava disso com ele já desde o começo, mas a gente estava achando que seria mais pra frente por causa de eleição, copa. A gente tomou um sustasso quando foram dois, eu demorei até cair a ficha de dois. As pessoas falam 'que bom, já resolve os dois juntos'", disse.

Sadi revelou essa semana em entrevista a Ana Maria Braga, no Mais Você, que foi Guga Chacra quem a apresentou a Rizek, em uma festa da Globo em 2017. "A gente começou a falar sobre assuntos jornalísticos depois desse evento e nada. Depois eu me separei e ele também se separou. Num dia (em 2019), ele me mandou uma mensagem, eu li, teve uma prisão de um político e fui responder 10 dias depois. Achei que ele ia pensar que eu não queria nada”, contou.

O casal está junto desde 2019 e casado há quase um ano.