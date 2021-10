Natal de 2021 pode ser o melhor dos últimos anos

As agências de Publicidade e Propaganda baianas esperam que esse seja um dos melhores natais dos últimos tempos. Por isso, estão reforçando seus times, melhorando sua estrutura e investindo em tecnologia.



Neste processo, estão buscando mais profissionais de digital, de tecnologia, que produzem conteúdos como podcast, vídeo e websérie, aprimorando cada vez mais o trabalho com as redes sociais, mídias alternativas e novas ferramentas para impulsionar negócios.



Este reforço nos times e a evolução nas habilidades e nos perfis profissionais é uma tendência mundial. Nos EUA, por exemplo, há alguns anos, as agências contam com profissionais de dados, estatísticas, sociologia, arquitetura e isso já começa a ser trabalhado nas agências baianas que têm clientes nacionais e filiais fora do estado.



Há uma força muito grande na nossa publicidade. Por conta disso, temos sido demandados e, também, estamos ofertando novos serviços, muitos deles baseados em tecnologia, conteúdo e formas inovadoras para conquistar os objetivos.



A retomada das atividades econômicas e, consequentemente, o aumento na demanda de trabalho decorrente de mercados que estão oferecendo grandes oportunidades aos consumidores - a exemplo do mercado imobiliário; da revenda de veículo; do varejo; do turismo, que já observamos adequado à nova era; além do lançamento de novas marcas que estão entrando na Bahia e anunciando – tem sido bastante positiva para o setor.



Com o retorno das ações voltadas aos eventos presenciais, a expectativa da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia (ABAP Bahia) é a de que o setor conquiste um crescimento em torno de 11% e os sinais dessa projeção podem ser vistos nas campanhas que estão sendo veiculadas, nas ações de publicidade, na disputa por espaços publicitários, na busca por melhor posicionamento de marca.



O terceiro trimestre de 2021 foi bom, de retomada e, tudo indica, o quarto trimestre seguirá no mesmo ritmo de crescimento. Outra expectativa é a de que a demanda reprimida nos períodos mais críticos da pandemia, de passeio, troca de carro e guarda-roupa, de viajar, de viver a vida fora de casa, mantenha o ano de 2022 em movimento.



Importante, agora, é mantermos os protocolos sanitários para que possamos ter um final de 2021, um começo de 2022 e um verão muito bons, com boas notícias, podendo aproveitar, dentro de cada momento, a retomada das atividades econômicas.



Temos planos ambiciosos para 2022, com foco em estar próximos aos nossos players, que são nossos associados, líderes de agências e anunciantes e, junto com eles, desenvolvermos as atividades previstas no calendário que está sendo amadurecido com foco em compartilhar insights. Com o envolvimento do mercado, buscamos alçar voos maiores em 2022.

Américo Neto é presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia (ABAP Bahia)