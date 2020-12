Natal do Bem: Campanha de doação de brinquedos ganha apoio da Petrobahia

A campanha de arrecadação de brinquedos do Natal do Bem da Rede Bahia ganhou mais um reforço. A distribuidora de combustíveis, Petrobahia se junta ao time de apoiadores da campanha e doará brinquedos. O projeto arrecada brinquedos que serão doados a instituições de caridade de todas as regiões do Estado.

Essa é a terceira edição do Natal do Bem da Rede Bahia. Esse ano, por conta da pandemia, os presentes não poderão ser entregues nas sedes das afiliadas. Em Salvador, o local de arrecadação é no Shopping da Bahia (na Loja da Promoção de Natal, no 2º piso, próximo à entrada do estacionamento F), até o dia 19/12, no horário de funcionamento do centro de compras; ou através do drive-thru (estacionamento I1, com entrada em frente ao Capemi), apenas no dia 19, das 11 às 21 horas.

No interior, haverá drive-thrus também no dia 19 em Feira de Santana (Praça João Barbosa de Carvalho, das 7 às 16h); Barreiras (na frente da Câmara de Vereadores, das 7 às 18h); Itabuna (estacionamento da Drogarias Velanes, em Jardim Vitória, das 9 às 16h); Juazeiro (Praça do Paço Municipal, das 7 às 14h); e em Vitória da Conquista (em frente ao Posto da PM, na Av. Olívia Flores, das 8 às 15h).