Natal sem fome: caixas são distribuídas em estações de metrô para arrecadar alimentos

Os usuários do metrô que quiserem se solidarizar e entrar na Campanha Natal Sem Fome vão encontrar, até o dia 17 de dezembro, caixas para depositar os alimentos destinados a doação distribuídas nas estações Pirajá, Acesso Norte, Lapa, Brotas, Rodoviária, Mussurunga, Aeroporto e no Pátio Pirajá (sede da empresa).

Os alimentos arrecadados serão entregues na Associação do Clube de Mães Criança Esperança (Jardim Santo Inácio); no Espaço Avançar (Bairro da Paz) e na Creche Escola Cantinho Certo (Mussurunga), nos dias 20 e 21/12. As entidades, localizadas no entorno do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, atuam no cuidado de famílias carentes.

"Somos uma empresa de gente que cuida de gente, engajados na construção de uma sociedade melhor, com mais empatia e atenção às causas sociais. Por isso, especialmente em tempos tão difíceis como os que vivemos, não podíamos deixar de apoiar uma campanha tão importante, na tentativa de oferecer um natal melhor para tantas famílias que enfrentam dificuldades", conta Jocelyn Cárdenas, Gerente de Comunicação, Sustentabilidade e Ouvidoria da CCR Metrô Bahia.