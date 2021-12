Natal: Transalvador aumenta para 220 vagas de estacionamento no Campo Grande

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) ampliou o número de vagas da Zona Azul no Campo Grande, para dar mais conforto aos visitantes da Vila de Natal, montada pela Prefeitura e aberta ao público até 6 de janeiro. São 150 vagas extras implementadas provisoriamente ao redor da praça, totalizando mais de 220 vagas regulamentadas disponíveis na região.

As vagas estão divididas nas ruas que margeiam o Campo Grande. São 59 na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre o Palácio da Aclamação e o início da Rua Banco dos Ingleses, lado direito; 33 vagas no Largo do Campo Grande, no trecho compreendido entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Araújo Pinho, lado esquerdo; 32 vagas na Rua Forte de São Pedro, lado esquerdo; oito vagas na Rua Baronesa de Sauípe, ambos os lados; e 18 vagas na ligação da Rua Reitor Miguel Calmon com o Largo do Campo Grande, trecho estabelecido a 100 metros do viaduto, lado direito.

Essas 150 vagas se somarão às 79 já existentes no Largo do Campo Grande, entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Forte de São Pedro. Estas vagas funcionam no sistema Multihora (duas horas por R$3; seis horas por R$6; e 12 horas - R$9).

O superintendente da Transalvador, Marcus Passos, destaca a importância de optar pelas vagas regulamentadas. “Sabemos que a demanda é muito grande, são duas mil marcações por hora. Para evitar que haja qualquer abuso, mantivemos o preço da Zona Azul, que é mais barato. Caso haja algum tipo de extorsão, temos prepostos da Guarda Municipal, Polícia Militar e da Semop (Secretaria de Ordem Pública) que estão a postos para receber possíveis denúncias”.

O cidadão poderá utilizar os nove aplicativos oferecidos para o Zona Azul Digital, bem como adquirir o crédito com algum operador credenciado no local. Já a vigência da Zona Azul nos 150 novos espaços de estacionamento será de segunda a domingo, das 17h à 0h, no período de 2h (R$3).

Transporte especial – O superintendente também lembrou à população que for de ônibus, poderá utilizar a linha criada especialmente pela Secretaria de Mobilidade (Semob) para o período, que é a 2512 – Luz pra Começar, em alusão ao tema da decoração de Natal preparada pelo município para este ano. Dois ônibus com a iluminação especial farão o trajeto Lapa x Campo Grande, saindo da Estação diariamente, até 6 de janeiro, das 17h30 até meia-noite.

A linha tem como itinerário a Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Praça da Aclamação, Avenida Sete de Setembro, chegando no Largo do Campo Grande, de onde retorna para a Lapa. O local de embarque e desembarque na Estação da Lapa acontece no andar térreo, na Plataforma A, enquanto no Campo Grande fica em frente ao Teatro Castro Alves.