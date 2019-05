Natura inaugura primeira loja física em Salvador

Um local onde o consumidor possa experimentar produtos, um espelho que simula tons distintos e combinações de maquiagem, óculos de realidade virtual que apresenta o cliente às comunidades extrativistas. Essas são algumas das novidades da primeira loja física da Natura, que será inaugurada nessa sexta-feira (10), no Shopping Barra.

A loja - inspirada em elementos da arquitetura modernista brasileira - foi projetada em parceria com a Metro Arquitetos, que buscou usar como parâmetro as curvas dos jardins de Burle Marx. A loja em Salvador marca a implantação das lojas físicas da Casa de Perfumaria do Brasil no Nordeste e a expansão multicanal da Natura, que permanece mantendo a venda de produtos por meio das consultoras, lojas virtuais, e e-commerce próprio.

“No ano em que completamos 50 anos, optamos por lançar um novo conceito de loja, com inovações importantes na comunicação com o consumidor, tornando as experiências de compra mais prazerosas e complementares aos demais canais de venda”, pontuou, ontem, a diretora de varejo da Natura, Paula Andrade, em visita À Redação do CORREIO.