Náutico e Sport empatam na estreia do Campeonato Pernambucano

Na estreia do Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport empataram em 1x1, neste domingo (19), no estádio dos Aflitos, no Recife. A rede não balançou por mérito dos atacantes, mas sim por falhas dos rivais. Os dois gols comemorados foram contra. Salatiel marcou contra a própria meta no 1º tempo e colocou o Leão na frente. Chico fez o mesmo no 2º e deixou tudo igual.

O Sport volta a campo na quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Pernambuco, contra o Vitória-PE. Já o Náutico volta ao estádio dos Aflitos, mas dará uma pausa no estadual para estrear na Copa do Nordeste, na quinta-feira (23), às 18h30, contra o River-PI.