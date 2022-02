Nazismo não é ‘opinião’ e nem brincadeira

A semana foi marcada por dois episódios que trouxeram o nazismo à discussão no Brasil - como se precisasse se discutir o quanto cruel e desumano foi o regime alemão em parte das décadas de 30 e 40.



Mais uma vez, em nome de uma liberdade de expressão irrestrita, o youtuber e podcaster do Flow, Bruno Aiub, o Monark, mostrou o quanto uma opinião pode ser criminosa e ofensiva.



Na segunda-feira (7), ele defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse legalizado. O comentário foi feito pelo podcaster ontem durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB). "Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", afirmou.



Uma ideologia que tem como uma das suas premissas a eliminação dos diferentes não tem que ter espaço algum. Precisa ser combatida o tempo todo.



Monark acabou sendo demitido do próprio podcast - em circunstâncias que ainda precisam ser melhor esclarecidas - e o programa perdeu patrocinadores. Pessoas que foram entrevistadas pediram para que seus depoimentos fossem tirados do ar e outros convidados desmarcaram participações.



Não contente em ver toda essa repercussão, o ex-BBB alçado a comentarista político Adrilles Jorge fez, na noite de terça-feira (8) uma saudação nazista "de brincadeira" ao final de um programa na Jovem Pan News. Afinal, a fez e riu. Acabou demitido no dia seguinte. Nazismo não é brincadeira. A perseguição mortal a judeus, LGBTs, ciganos, entre outros, é um capítulo nefasto da humanidade. Não é piada.

Aulas presenciais voltam em meio a pico de mortes e de casos de covid

A volta às aulas de crianças e adolescentes baianos aconteceu na mesma semana em que o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes por covid em 24h. Até por isso, diversas cidades do interior da Bahia preferiram manter as aulas virtuais. Os municípios de Cruz das Almas, Sapeaçu, Teixeira de Freitas, Conde e Santo Antônio de Jesus decidiram manter as aulas remotas, para analisar os dados da Vigilância Epidemiológica nos próximos dias.



Em Salvador, a primeira semana de volta às aulas presenciais em Salvador teve metade da adesão dos alunos. Parece pouco, mas é o maior percentual de comparecimento presencial desde que as aulas foram retomadas, em agosto de 2021.

Enquanto isso, o país está com a maior média móvel de mortes desde 13 de agosto, mostrando que a variante ômicron não é tão ‘leve’ assim, como foi apontado por alguns especialistas.

Resultado do Enem

Com dois dias de antecipação, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado na última quarta-feira (9). As notas podem garantir vagas em universidades públicas federais e estaduais, além de particulares. Até instituições estrangeiras, como em Portugal, aceitam o exame como porta de entrada para o ensino superior. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam dia 15.

Cade aprova venda da Oi

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na quarta-feira (9) a venda da Oi para a aliança formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica (dona da marca Vivo). Com isso, os clientes de Salvador e interiores onde o DDD é 74, 77 e 79 serão da Claro. Já o interior da Bahia onde o DDD é 73 e 75, será Tim. O usuário que não quiser ficar com a operadora designada ainda pode fazer a migração sem custo, por determinação da Anatel prevista antes do acordo.

Mário Frias em fria

O secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, fez uma viagem oficial a Nova York do dia 15 ao dia 18 de dezembro do ano passado que custou R$ 39 mil aos cofres públicos, segundo informações do Portal da Transparência. A viagem, para projeto de audiovisual com lutador de jiu-jitsu, foi em classe executiva e virou alvo de críticas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de União (TCU) pediu que a corte apure os gastos da viagem.

***