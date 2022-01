Negacionista que abriu mão de máscara de oxigênio morre de Covid-19

Um negacionista e antivacina italiano morreu em decorrência do coronavírus, após retirar a máscara de oxigênio do hospital, insistindo que não tinha Covid-19. Segundo a mídia local, Luigi Cossellu, de 28 anos, da província costeira de Terracina, negou a existência de coronavírus e se recusou a ser vacinado.

Ele foi internado no Hospital Santa Maria Goretti, em Latina, ao sul de Roma, em 16 de janeiro. Cossellu foi diagnosticado com insuficiência respiratória aguda e foi transferido para uma unidade de terapia intensiva.

Lá, ele recebeu uma máscara de oxigênio, que arrancou em desafio, questionando o diagnóstico da equipe médica. Também alegou que não estava infectado pelo coronavírus.

Após relutância, o paciente colocou a máscara de volta, mas a condição de saúde já tinha piorado. Ele acabou morrendo.

O pai de Cossellu, de 55 anos, também contrário à vacina, está sendo tratado de Covid-19 no mesmo hospital e está intubado.

A Azienda Sanitaria Locale de Latina, órgão de saúde do país, informou que moradores da região frequentemente chegam ao hospital com sintomas graves, depois que o vírus já progrediu. "Eles já são graves porque por sua parte há negação da doença", declarou Silvia Cavalli, diretora-geral do órgão de Saúde, ao jornal "Il Gazzettino".

Desde o início da pandemia, a Itália registrou mais de 10 milhões de casos de Covid-19, com 144 mil mortes, de acordo com os números oficiais.