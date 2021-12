'Negociação bem avançada', diz Fábio Mota sobre acerto do Vitória com Dado Cavalcanti

Dado Cavalcanti deve ser o técnico do Vitória para a temporada 2022. O rubro-negro tem um acerto encaminhado com o treinador, e é possível que a contratação seja efetivada até o fim desta semana.

"Nada assinado ainda, mas existe uma negociação bem avançada", disse Fábio Mota, presidente em exercício do clube, ao CORREIO.

Caso confirmado, Dado voltará a trabalhar em Salvador cerca de quatro meses depois de deixar o Bahia. No tricolor, o técnico de 40 anos teve suas passagens. A primeira começou em 2019, quando chegou para comandar a equipe sub-23. Ele conseguiu colocar o time de transição na final do Campeonato Baiano de 2020 - na decisão, foi usado o grupo principal, campeão sob comando de Roger Machado.

Com a pandemia, a equipe de aspirantes foi desfeita, e o treinador teve uma breve passagem na Ferroviária-SP. Em outubro do mesmo ano, Dado retornou ao Bahia, dessa vez para ser coordenador das categorias de base. Em dezembro, foi promovido ao cargo de treinador do time principal. Sob o comando de Dado, o clube se livrou do rebaixamento à Série B e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

Em 2021, o Bahia conquistou a Copa do Nordeste. Mas o time foi eliminado na fase de grupos da competição internacional, nas oitavas da Copa do Brasil e teve um começo ruim no Brasileirão, o que resultou na demissão do técnico. Assim, ele deixou a equipe com aproveitamento de 48,36% - foram 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas.

Além do Bahia, Dado teve passagens por vários clubes brasileiros, como Ceará, Náutico, Santa Cruz, CRB, Paraná, Coritiba, Ponte Preta e Paysandu.

Vale lembrar que o Vitória chegou a tentar Geninho para o cargo. O treinador, assim como Ricardo Silva, ajudou na montagem do elenco para a temporada 2022. Mas o comandante definiu que não aceitaria o trabalho por enquanto.

"Mandamos a relação de jogadores todos, criamos operação de contratação. Esses jogadores foram passados para Geninho. Ele deu uma olhada, avaliou. Estava muito bem avançado. Infelizmente, não deu certo nesse primeiro momento", comentou o presidente em exercício em entrevista coletiva realizada na semana passada.

O Vitória se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando começa os trabalhos para a temporada 2022 - em que disputará o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série C. Fábio Mota descartou a ideia de dois treinadores, sendo um para o estadual e outro para a terceira divisão. "Não trabalhamos com essa possibilidade", garantiu.