Negociado, Juninho se despede do Bahia: 'Obrigado nação tricolor'

Negociado ao Midtjylland, da Dinamarca, o zagueiro Juninho usou as redes sociais para se despedir do tricolor. Em vídeo postado na sua conta no Instagram, ele lembrou os momentos que viveu no clube e as conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

"Só posso agradecer a Deus por ter vestido essa camisa do Bahia. Foram dois anos inesquecíveis que levarei para sempre no meu coração. Obrigado a toda Nação Tricolor por todo o apoio! Agradeço também aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e funcionários por esse período juntos. Fui muito feliz nesse clube e de longe estarei torcendo por vocês. Obrigado, Bahia!", escreveu ele.

Juninho chegou ao Bahia na temporada 2019, emprestado pelo Palmeiras. No mesmo ano ele teve os direitos adquiridos pelo tricolor por cerca de R$ 5,7 milhões, a maior compra da história do clube.

Depois de passar por momentos de altos e baixos em 2020, ele recuperou o bom futebol e vinha sendo titular sob o comando do técnico Dado Cavalcanti. Ao todo, o zagueiro disputou 101 jogos com a camisa do Bahia.

Pelo acordo para a transferência de Juninho ao futebol europeu, o Bahia receberá cerca de R$ 5 milhões, valor que corresponde aos 50% comprados pelo Esquadrão em 2019. Dono da outra metade, o Palmeiras ficará com o mesmo valor.