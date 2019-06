Negócio na rede: Monte sua campanha digital com o Google

Nove em cada dez consumidores utilizam a web para buscar informações sobre pequenas e médias empresas, segundo o Google. Oportunidade que pode ser uma vitrine para quem quer vender seu produto ou serviço. Só vende bem o peixe, no entanto, aquele empreendedor que aposta em uma estratégia na hora de montar uma boa campanha digital. Quem ensina é o gerente de desenvolvimento de negócios do Google Brasil, Bruno Cantarim.

O especialista listou, pelo menos, 10 orientações para obter resultados positivos utilizando as ferramentas disponíveis do Google, algumas delas como o Perfil do Negócio são, inclusive, gratuitas (confira na página ao lado).

“Estar presente com um site ou com as informações na Busca e no Google Maps, assim como o uso de campanhas de publicidade online, podem auxiliar o empreendedor a divulgar seu produto ou serviço exatamente no momento em que uma pessoa estiver pesquisando sobre ele”, afirma Cantarim.

Entre os fatores determinantes para aumentar esta presença online estão o planejamento das ações e o uso de dados com o objetivo de alcançar o cliente com mais assertividade. “Entenda os desafios do negócio, analise as tendências de acordo com os termos mais buscados em uma categoria e paute todo o seu plano nisso”.

Foco no cliente

Outro ponto para conquistar uma visibilidade relevante é manter as informações sempre atualizadas. “O consumidor tem que encontrar fácil as informações básicas sobre a empresa. A partir daí é criar uma campanha de acordo com os objetivos do negócio”, completa.





DEZ CONSELHOS PARA TORNAR SUA CAMPANHA INTELIGENTE

1. Mantenha suas informações na web atualizadas Ao procurar por um produto ou serviço, as pessoas usam a Busca do Google para descobrir novas empresas. Por isso, a primeira dica antes de pensar na elaboração de uma campanha digital é se certificar que as informações básicas sobre a empresa no perfil do Google Meu Negócio estão corretas, afirma o gerente de desenvolvimento de negócios do Google Brasil, Bruno Cantarim: “Dados como Endereço, telefone, site e horário de funcionamento devem estar sempre atualizados. Para isso, utilize gratuitamente o Google Meu Negócio para cadastrar e gerenciar o perfil da sua empresa na internet”.

2. Entenda os desafios do seu negócio Analise se os esforços de marketing devem contribuir para alavancar vendas de um determinado produto, queimar estoque ou divulgar um novo serviço. Com essa decisão tomada, é possível entender se há interesse no produto ou serviço em questão. O Google Trends pode ajudá-lo nisso. “A plataforma traz tendências sobre os termos mais buscados em uma determinada categoria. é possível, por exemplo, que o empreendedor entenda se há mais interesse nas buscas por flores ou chocolate, e pautar seu plano com base nisso”. Outra plataforma relevante para o momento de planejamento é o Think with Google. “Ela reúne dados, insights e estudos sobre temas contemporâneos que pautam discussões de negócio e comportamento”, acrescenta Cantarim.

3. Movimente seu perfil no Google O segredo é manter as informações sempre atualizadas. Publicar novas fotos dos produtos e interagir com os clientes podem fazer a diferença no momento de fechar um negócio. Segundo pesquisa do Google, os consumidores levam em consideração na hora da compra empresas que respondem avaliações 1,7 vezes mais do que aquelas que não respondem.

4. Certifique-se que seu site está legível para celulares Praticamente tudo é feito hoje pelo celular. O uso de dispositivos móveis, como smartphones, já é maior que o de computadores de mesa, por isso é importamente conferir se os clientes conseguem visualizar com qualidade as informações dos produtos e serviços, independentemente do dispositivo acessado.

5. Campanhas Inteligentes Lançadas no último ano, elas usam inteligência artificial e machine learning para otimizar campanhas. “Além disso, a campanha aprende de forma automática e busca consumidores mais propensos e interessados na oferta da empresa, o que se traduz em mais agilidade no resultado e em uma tendência de custo menor ao longo do tempo”, explica o gestor.

6. Anúncios inteligentes É mais uma frente de inovação do Google. Funciona assim: Em vez de criar uma série de anúncios diferentes para cada situação ou tipo de produto, é possível que a empresa disponibilize apenas alguns elementos da marca, como logomarca, imagens de produtos e frases de destaque. Com isso, o sistema cria uma biblioteca de anúncios, testa todos eles e dá maior foco naqueles com maiores chances de resultado.

7. Defina uma segmentação Outra orientação que faz a diferença em uma campanha digital está na segmentação. Para o gerente de desenvolvimento de negócios do Google Brasil, Bruno Cantarim, é preciso oferecer o produto ao público certo. “Existem muitas segmentações que farão com que o anúncio atinja um bom número de consumidores, dentro da estratégia proposta. Com o Google Ads dá para criar diversos critérios em uma única campanha: por idade, categoria de produto, por região ou dispositivo acessado”.

8. No título, use uma call-to-action (botão “saiba mais”) O título é o que as pessoas veem primeiro, portanto, é fundamental que a mensagem contida nele esteja alinhada com o objetivo da campanha. Se a finalidade é receber mais ligações, o número de telefone deve estar visível e junto ao convite para realizar um contato. Se a intenção é atrair mais visitantes para uma loja física, além de segmentar o anúncio por região, vale demonstrar que há uma opção próxima ao usuário naquele momento.

9. Aproveite o texto de descrição ao máximo Ainda de acordo com Cantarim, use o espaço para inserir, principalmente, vantagens do produto ou serviço: “aí temos, por exemplo, benefícios como o frete grátis, promoções ou parcelamento”, destaca. Também utilize boas imagens. “Além do texto escrito, as imagens também são determinantes para a opinião do consumidor sobre um produto ou serviço. Confira também que o link de direcionamento do anúncio está correto”, complementa.

10. Acompanhe as conversões Avalie sempre os resultados e vá aprimorando sua estratégia. O Google Ads permite acompanhar os acessos gerados pelas campanhas e contabilizar conversões de acordo com cada uma delas. Também é possível acessar os dados sobre os consumidores dessas conversões e verificar se está sendo assertivo da estratégia de público atingido.





RELATO: 'AUMENTAMOS O FATURAMENTO DA LOJA VIRTUAL EM 100%'

Para Amanda, o sucesso do marketing digital depende de uma boa estratégia de comunicação para todas as plataformas

(Foto: Divulgação)

Amanda Barbosa, diretora de mídias da Outsmarting, agência digital da marca Sou Dila A Dila entrou na empresa com o desafio de fazer a loja online ter um faturamento relevante. A gente começou a usar como estratégia a comunicação com clientes de outras cidades, já que em Salvador a Dila é muito forte. Precisávamos ampliar o mercado por meio da loja virtual. Começamos a buscar interesses similares ou pessoas que já moraram na Bahia para fazer esta expansão. Utilizamos fortemente o Instagram, sobretudo, os stories. Também trabalhamos o Facebook e o Google Ads, principalmente a parte de links patrocinados mais o banner para o público relevante. E deu tudo muito certo. Aumentamos o faturamento da loja virtual em 100%. O crescimento foi o dobro do registrado no ano anterior. Começamos agora um trabalho bem interessante no Youtube mapeando algumas oportunidades. A ideia é usar o canal não só para apresentar novas coleções, os bastidores e tudo mais. Queremos ir além da roupa e usar o Youtube e o Instagram para propagar o estilo de vida da marca com produção de conteúdo relevante - que não deixa de ser mais um canal para chegar até este público. Devemos implementar estas novidades ainda este ano. Acredito que o sucesso do marketing digital tem que ter uma boa união de estratégia de comunicação com todas as plataformas otimizadas para que o cliente entre no site e encontre tudo o que ele procura. Ou seja, uma ação integrada entre comunicação, dados e publicidade. É nesse conjunto que a gente aposta.