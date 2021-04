Negócio que reside na auto-estima: conheça a empreendedora Izabela Lira

Como acontece com muitas mulheres, Izabela Lira,30, era uma dessas pessoas que atuam como consultoras de cosméticos numa forma de complementar a renda, sem grandes expectativas de ampliação de negócio. A mudança de mentalidade aconteceu durante a pandemia, quando ela percebeu que sabonetes, perfumes, hidratantes e até mesmo maquiagem põem ser ferramentas de auto cuidado importantes.

“De consultora, me candidatei a líder de negócio e passei. Hoje, supervisiono 266 consultoras, faço planejamento de vendas e pretendo ser franqueada dentro de algum tempo”, diz Izabela.

Na verdade, o mundo do empreendedorismo nunca foi novidade para ela, mas ela reconhece que se acomodou. “Durante muito tempo, trabalhei no restaurante de minha mãe. Chegamos a ser sócias quando entrei na faculdade de administração. Depois, permaneci trabalhando na administração do espaço”, conta.

A história de Izabela e toda a mudança de postura será o tema da live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 21, às 18 horas na página do Jornal Correio, no Instagram. Na oportunidade, ela e a consultora Flávia Paixão falarão sobre essas mudanças de posturas capazes de tornar uma fonte de renda em um negócio consistente.

Izabela também abordará os desafios de se tornar um microempreendedor individual no Brasil. “É desafiador trabalhar com planejamento estratégico, com metas e objetivos, mas foi muito enriquecedor para mim como empreendedora e como pessoa também”, conta. Para ela, se fosse possível dar uma dica para outras tantas pessoas assim como ela, diria: “Não desistam e levem muito à sério, pois a sua consultoria pode crescer para além da mera complementação de renda”, ressalta.

