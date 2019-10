Negócios digitais: Mais inovadores e atentos à segurança de dados

Chico é prestativo e o tipo de assistente pessoal dos sonhos de qualquer um. Está atento a suas necessidades e disponível para atender a tudo que o pecuarista precisa ao procurar o marketplace do E-rural para comprar um boi pela internet. Ele poderia até ser o funcionário do mês, mas na verdade é um robô, que enquanto atende ao usuário da plataforma recolhe dados que tornam, lá na frente, as vendas mais assertivas para os vendedores humanos.

Esta é só uma das inovações de setores como o agronegócio diante de uma experiência cada vez mais conectada com os interesses de cada consumidor. O painel Do Robô ao Roubo de Dados: As Novidades na Educação, na Agropecuária, na Construção Civil e na Saúde trouxe ontem para a programação do Agenda Bahia as experiências e também os desafios que as empresas sustentadas por dados precisam enfrentar com a regulamentação da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em agosto do ano que vem.

“O Chico é um exemplo claro de aplicação de robôs no atendimento para melhorar a performance das pessoas. Com a lei, os marketplaces deixam de ser um canal aleatório e passam a ser prestadores de serviço. Isso vai fazer toda a diferença para agregar valor”, destaca CEO do E-rural, Matheus Ladeia, um dos participantes do painel, que contou ainda com a presença do CEO da Abitat, Silas Cunha, a sócia da Hackel, Ana Carolina Monteiro, e sócio da REP Educa, Vicente Vale.

Segundo essa turma, vai sair na frente, quem souber utilizar os dados do usuário não somente com mais inteligência, mas, sobretudo, com segurança. Proteção de dados vai ser um diferencial competitivo, como avalia Silas Cunha.

A startup que dirige, Abitat, desenvolve soluções para a área de construção civil como um aplicativo que consegue reunir dados de uma edificação e o seu comportamento, otimizando custos. “As empresas que se importarem com os dados dos clientes vão sair na frente. Quem souber guardar e tratar esses dados vai ganhar mais competitividade ainda”, reforça Cunha.

Desafios

Representante da Hackel, Ana Carolina Monteiro alertou, no entanto, que o processo não será fácil, principalmente para as pequenas empresas. “Os dados são o que movem o mundo hoje. Tudo está baseado em dados. Em um mercado como o nosso vai ser preciso se adaptar com a mesma agilidade”. E não adianta apenas ter uma boa ideia. Ela precisa ser viável, defendeu o sócio da REP Educa, Vicente Vale. “A inovação é o que você coloca em prática. O mundo já mudou. A gente é que tem que se adaptar”.

