Negócios movidos à coragem e identidade

Há dois anos, quando esteve no programa ao vivo Empregos e Soluções, a design e empresária Madalena Silva ou simplesmente Madá, da Negrif (@madanegrif), começava o processo de reabertura da loja física,localizada na avenida Carlos Gomes, no centro da cidade, depois de enfrentar os meses de comércio fechado e muitas incertezas.

De volta na tarde dessa quarta-feira,24, a empresária comemorou o aniversário do programa e as conquistas empresariais que exigiram muita coragem, inclusive a inauguração de uma outra loja física, num shopping de Salvador.

Madá abordou os desafios enfrentados nos últimos dois anos e pontuou as novidades desenvolvidas pela marca ao longo da trajetória da empresa (Foto: Instagram/Reprodução)

"Essa semana o Sebrae mandou uma retrospectiva dos últimos oito anos e pensei: meu Deus, quanta coisa aconteceu! Temos uma loja que ainda fará um ano, mas a marca já tem 20 anos e vale dizer que esse novo desafio trouxe um grande impulsionamento,me fez repensar e respirar

coragem, mas empreender significa ter coragem", pontuou.

Avanços

Durante a conversa com a especialista em marketing digital e pequenos negócios Flávia Paixão, Madá, como é mais conhecida, fez questão de destacar que, ao longo da sua trajetória como empreendedora,muitas vezes precisou retroceder para avançar.

Sem mistificar o empreendedorismo, a empresária fez questão de destacar que os tropeços são inevitáveis na vida de qualquer empreendedor (Foto: Instagram)

"O plano de negócios não dá conta de todas as coisas que ocorrem, no processo tem topada, tropeço, por isso, é tão importante ter coragem e confiar no produto que você tem em mãos", afirmou a empresária. "Muita coisa não foi planejado, mas tudo foi feito com muita dedicação", pontuou.

Para exemplificar, Madá citou o exemplo atual da nova loja, que funciona num shopping, mantendo uma jornada de domingo a domingo, com horários rígidos que precisam ser cumpridos.

"Não gosto de seguir regras. Na galeria, abro quando quero. No shopping, já fui notificada por fazer fotos e não avisar ao marketing e a à direção. Fugimos do padrão e chamamos atenção nas vitrines e ações feitas, então esse tem sido um novo desafio", contou divertida, ressaltando as vitrines do São João e do 2 de fevereiro.

Estratégias

A empresária lembrou também que durante muito tempo, a Negrif teve representações em sete estados brasileiros, mas que, hoje, além Salvador, a marca mantém negócio em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, como uma forma estratégica de não perder o controle do próprio negócio. "Empreender também ajuda a amadurecer, o processo vai dando régua e compasso, mostrando onde está as melhores apostas", completou.

A autenticidade da marca não apenas destaca o negócio como tem ajudado os cliente a se identificarem com os valores da Negrif que, desde o início, quer vestir os clientes com identidade, respeito à diversidade e acolhimento.

Durante a conversa, Madá destacou o papel da clientela, que a apoia e é uma verdadeira comunidade de seguidores (Foto: Instagram)

"Fiz uma moda que eu mesma pudesse vestir e, por isso mesmo, a Negrif é atemporal e não se rendeu às pressões do mercado e os clientes reconhecem esse respeito", contou, ressaltando que recentemente, num show, alguns clientes se acercaram dela e pediram para fazer fotos. "Esse reconhecimento é tudo, a ponto de Negrif ter virado meu sobrenome", disse.

Para finalizar a participação, Madá destacou a importância de se ter confiança no produto ou serviço oferecido pelo empreendedor. "Muita gente se deixa levar por modinhas e a onda mometânea. Construa à partir de você e isso faz a diferença", completou.

