Nelma Kodama desembarca em Salvador após ser presa em Portugal

A doleira Nelma Kodama, presa em abril deste ano, na cidade de Lisboa, em Portugal, desembarcou em Salvador, na noite dessa quinta-feira (20). Ela desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador, por volta das 22h30.

Segundo informações da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (21), Nelma será conduzida à Superintendência Regional da PF da Bahia para realização de oitiva. Depois, ela será encaminhada ao IML, e ao Presídio Feminino do Complexo da Mata Escura em Salvador.

Em junho, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) autorizou a extradição da doleira para o Brasil. O pedido de extradição das autoridades brasileiras "respeita as exigências de forma impostas pela Convenção de Extradição das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)" e "não se vislumbra fundamento" para recusar a extradição pelo Brasil.

Nelma é suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico, mas também já foi condenada na Operação Lava-Jato e outras investigações ligadas à receptação de joias roubadas.

Relembre o caso

Sete pessoas foram presas em abril deste ano em uma operação da Polícia Federal que combate o tráfico internacional de drogas - cinco no Brasil e duas em Portugal, incluindo a doleira Nelma Kodama, ex-namorada do também doleiro Alberto Yousseff, que foi detida em um hotel de luxo no país europeu.

Na época, o delegado Adair Gregório, responsável pela investigação na Bahia, disse: "São pessoas bem sucedidas, mas que eram lideranças da organização. Todos os presos hoje são peças fundamentais na organização".