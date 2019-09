Neoenergia investe R$ 1,9 bilhão em parque eólico na Bahia e Piaui

A Neoenergia, controladora da Coelba e mais três distribuidoras de energia no país, vai construir um parque eólico com 566,5 megawatts de capacidade nos estados da Bahia e do Piauí. Para a implantação do Complexo Eólico de Oitis, pela Força Eólica do Brasil, está previsto um investimento de R$ 1,9 bilhão. O empreendimento será composto por 12 Parques Eólicos, dos quais dois deles (Oitis 1 e Oitis 8) tiveram 30% de sua energia vendida no Leilão de Geração 003/2019 denominado “A-4” de 2019, em junho deste ano.

Os novos 10 parques do Complexo Oitis (Oitis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 21 e 22) terão sua energia destinada à comercialização no mercado livre de energia, com fator de capacidade médio de 50% – que significa que o empreendimento deve produzir em média metade da sua capacidade energética.

Foi aprovada ainda a contratação de todos os aerogeradores do Complexo junto a fornecedor de primeira linha, bem como a outorga pela Neoenergia de garantias associadas a projetos dessa natureza.

A Neoenergia já dispõe de 516 MW em capacidade instalada de fonte eólica em operação e, adicionando à capacidade dos parques eólicos acima mencionados, passará a ter um total de 1.038 MW em construção.

Com a conclusão da implantação de todos os projetos, o portfólio de ativos em operação de energia eólica totalizará 1,6 GW em 2022, dos quais, 51% de sua energia já foram vendidos via Leilão em Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ao passo que 49% estão destinados ao Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Este empreendimento está plenamente alinhado com a política de investimentos da Neoenergia, e com sua estratégia de ter um posicionamento na liberalização do mercado de energia brasileiro.​