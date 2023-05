Neojiba convida violinista francês para apresentação gratuita na sede da companhia

Mãos dançando sobre as cordas de um violino e as teclas de um piano transformaram a manhã de domingo na sede do Neojiba em um espetáculo de música clássica. E o melhor? De graça. Para mostrar que o estilo pode ser democrático, a companhia pôs o concerto "Música para a Alma" como atração do projeto "Todos os domingos no parque" neste domingo (28).

A apresentação foi um dueto de violino e piano, comandados pelo maestro, diretor do Neojiba e pianista Ricardo Castro, e pelo violinista francês David Grimal. Todas as 140 cadeiras da Sala Neojiba, na sede da companhia, localizada no Parque do Queimado, na Liberdade, estavam ocupadas. As pessoas na plateia assistiram ao espetáculo quietas, quase imóveis, admirando cada nota musical.

A serenidade se dissipava apenas nos breves intervalos entre uma peça e outra. As palmas eram altas e quase sempre batidas de pé. O repertório incluiu obras de Beethoven, Bach, Arvo Part e outros grandes compositores. Entre as músicas, a Sonata em Sol Maior nº10 de Beethoven, para piano e violino, se destacou pela história contada por Ricardo.

Antes de apresentá-la, o maestro revelou ao público que aprendeu a tocá-la tardiamente. Dado ao grito de “Bravo!” que veio da plateia quando ela chegou ao fim, é possível dizer que ele aprendeu no momento certo e com louvor. Foi um dos pontos altos para a médica Gabriella Pita, de 26 anos. Ela também toca piano e já tem o Parque do Queimado como parada obrigatória aos domingos. “Minha mãe sempre me incentivou a tocar, então foi muito bom, ainda mais especial”, disse.

Quando parecia que o espetáculo já havia chegado ao fim, Ricardo e Grimal voltaram para o palco anunciando que o cantor mineiro Flávio Venturini estava na plateia. Enquanto ele achava que daria apenas uma palavrinha, Ricardo o convidou para cantar. O resultado foi uma apresentação de voz e piano da música “Nascente”, que agitou o público. Apesar de ter sido uma atração surpresa, Ricardo disse estar esperando por aquele momento há muito tempo.

Apresentação de Flávio Venturini foi uma surpresa para o público (Foto: ascom/ Neojiba)

“Eu queria encontrá-lo desde adolescente, porque amo o trabalho dele. Quando as pessoas souberam que estávamos em Salvador ao mesmo tempo, [juntaram e] deu certo de nos encontrarmos ontem. Eu perguntei em que tom de nascente ele cantava e guardei para já saber como tocar. Ele disse que vinha no concerto, mas eu não avisei nada, para ele não vir preocupado. Tanto que ele estava de bermuda e foi uma grande emoção”, contou.

Para Venturini, o convite foi uma honra e tem muito para gerar frutos. “Eu não esperava. Conheci o maestro ontem e já estamos conversando para, quem sabe, fazer alguma coisa juntos. Na orquestra do Neojiba ou em outro trabalho dele. Fiquei encantado de conhecer o projeto. Esse é um espaço mágico, com um som incrível. Cantamos nascente e foi lindo. Agradeço o carinho de todos”, disse

O espaço lotou, mas uma galera continuou chegando no Neojiba ao longo da manhã. Por isso, os artistas decidiram abrir uma sessão extra. Por volta das 12h30, as luzes se apagaram novamente e um novo espetáculo começou. Para não deixar ninguém sem surpresa, Ricardo e Grimal cantaram uma peça que não estava no repertório do primeiro horário, a Quarta Sonata de Bach.

Para o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, que acompanhou a apresentação, o nome escolhido para batizar o concerto não poderia ter sido outro que não fosse "Música para Alma". A música clássica é para todas as pessoas. Um país rico não é o que pensa nas pessoas apenas pelo viés econômico, do dinheiro. Mas um país que não desperdiça os seus talentos. O neojiba os valoriza. É muito encantador e, como secretária de cultura, queremos estar junto para o fortalecimento desse projeto”, disse.

O projeto "Todos os domingos no parque" acontece desde 2022 e promove apresentações de graça todos os domingos. Destes, um é voltado para o público infantil. Em sua segunda vez na Bahia, por causa do Neojiba, Grimal descreve a participação na companhia como incomparável.

“O Neojiba é especial, é único no mundo para mim. É um lugar muito especial. Essas crianças vêm de vidas muito difíceis. E quando nós tocamos, cria-se um espaço de amor. Isso é algo que não existe nas orquestras comuns”, destacou. No sábado, Grimal também se apresentou com a Orquestra Neojiba, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.

Próximas apresentações

4 de junho - Recital Contos da Floresta Amazônica,

Horário: 10h e 11h10 (duas sessões)

Entrada: gratuita

11 de junho - Recital Imersão à Mãe Terra

Horário: 10h e 11h10 (duas sessões)

Entrada: gratuita

Reserva de ingressos pelo sympla ou presencialmente chegando uma hora antes do início da apresentação

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo