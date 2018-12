Neste Natal, 11 presentes realmente legais para quem gosta de vinhos

Não são necessários malabarismos para presentear um bebedor ou bebedora de vinhos. Se for um iniciante neste universo, melhor ainda; porque todo e qualquer incentivo ao conhecimento será bem-vindo. Hoje, trago na coluna alguns presentes que até eu gostaria de ganhar!

1. Um porta-vinhos

Sabe aquela pessoa que sempre vai te visitar com uma garrafa de vinho a tiracolo? Eis um presente ideal: este porta-vinhos da Super Úteis (R$ 120) https://www.instagram.com/superuteis/ ! A empresa faz o material com couro sintético e revestimento interno que ajuda a manter a temperatura da bebida. E o melhor: pode vir personalizado com o nome do presenteado!

2. Agenda para anotar impressões sobre os rótulos

Uma das maneiras de compreender seu paladar e avançar no conhecimento sobre vinhos é ter um local onde você possa anotar suas impressões. Este moleskine da Imaginarium (https://loja.imaginarium.com.br/caderno-notas-de-vinho---pi2905y/p ) (R$ 29) é perfeito para registrar estes dados: você pode colocar informações técnicas da bebida e, também, deixar seu veredito.

O decanter ajuda o vinho a 'respirar' e é lindo de servir! (foto/divulgação)

3. Decanter

Este acessório é usado para separar sedimentos de vinhos mais antigos, não-clarificados ou filtrados; e aerar vinhos mais jovens e de maior corpo, para que seus taninos fiquem mais tranquilos. Outro uso é o de abrir aromas para acentuar sabores de tintos de Bordeaux, considerados “mais fechados”. Além de ser uma belíssima maneira de servir a bebida! Sobre preços: vai depender do design desejado. Mas costuma custar a partir de R$ 30.

Esse tipo de taça é ideal para análises sensoriais e degustações (foto/divulgação)

4. Conjunto de taças ISO

Existem hoje, no mercado, centenas de taças de vinhos. Mas para presente, indico as do tipo ISO, de cristal! Criadas em 1974 pelo International Standards Organization, são ideais para análises sensoriais e degustações de qualquer tipo: espumantes, brancos, rosés, tintos e de sobremesa. Cada uma costuma custar entre R$ 25 e R$ 35.

5. Acessórios especiais

Há muitos acessórios no mercado que mudam totalmente a sua experiência de beber um bom vinho. No kit da Oster, por exemplo, vem com abridor elétrico a pilha; um cortador de lacre; um anel antigotas, que não deixa a bebida escorrer; um bico para servir (e afastar o líquido do gargalo); e uma bomba de fechamento a vácuo, para aqueles dias em que o vinho sobra.

Você pode guardar a lembrança dos seus vinhos preferidos (foto/divulgação)

6. Um quadro para guardar as rolhas

Este é um clássico, principalmente para áreas gourmet da casa. Tenha cuidado de comprar quadros mais largos, que permitem melhor acomodação das rolhas.

7. Um curso especial ou aula com degustação

Sem estudar um pouco e experimentar diversos rótulos diferentes, dificilmente seu amigo ou amiga irá evoluir no paladar. Se souber de algum curso ou evento de degustação na sua cidade, ofereça o presente. Certamente a experiência será inesquecível!

8. Uma assinatura em e-commerce de vinhos

Se você puder – ou quiser – investir um pouco mais no presente, dê uma assinatura de clube de vinhos. Todos os meses, empresas especializadas enviam até a casa do presenteado uma seleção especial de rótulos. Alguns pacotes permitem personalização: entre tipos prediletos; ou por perfil de consumo: iniciante, veterano ou aventureiro! Os mais conhecidos clubes são o Wine e o Eat Together Club.

Há alguns sites que enviam kits como presente. Entre eles, estão Vinho Fácil e Decanter.

Vá por Paula Theotonio: livro é sempre uma boa dica para começar a aprender (foto/divulgação)

9. Livros sobre vinhos

Se o seu presenteado é um leitor ou leitora voraz, nada melhor do que dar-lhe boas publicações. Há diversas obras de ficção, não-ficção e até manuais que vão fazer a diferença na biblioteca de casa.

Para iniciantes, gosto muito do Vinhos – Aprenda na Prática a Degustar a Bebida (Publifolha, R$ 70), escrito por Marnie Old. Vinho & Comida – Um Guia Prático e Contemporâneo das Melhores Combinações de Vinho e Comida (Companhia das Letras, R$ 95) é perfeito para os que gostam de gastronomia, vinhos e história.

Aqueles que já são bebedores e querem novas indicações podem adorar o 1001 Vinhos Para Beber Antes de Morrer (Sextante, R$ 79,90). A coletânea traz resenhas de vinhos de todas as regiões do mundo; história de uvas, vinícolas e produtores. Mas há muitos outros! Depois faço uma lista mais extensa ????

10. Um passeio enoturístico

É impossível ficar alheio ao universo dos vinhos após participar de uma experiência enoturística. Nesta matéria, indico alguns passeios que já fiz pelo Vale do São Francisco.

11. Um vinho ????

Claro, né?

Aqui você pode partir de dois princípios. O primeiro é dar um rótulo premiado que seu presenteado já goste, seja de alguma uva ou estilo de vinificação específicos.

O segundo, mais arriscado e carinhoso, é tentar surpreender ao oferecer uma garrafa que você aprecia. Escreva num cartão de Natal porque aquela bebida é tão especial para você, dê detalhes sobre a produção e indique quais as principais características sensoriais que te conquistaram naquele líquido.