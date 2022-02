Nestor Duarte pede desligamento da Secretaria de Administração Penitenciária

O ex-deputado federal constituinte, Nestor Duarte Neto, entregou carta ao governador Rui Costa, nesta terça-feira (8), solicitando a exoneração do cargo de secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização. O gestor alegou motivos pessoais, além de questões políticas.

Na carta o gestor agradeceu a confiança nele depositada pelo governador Rui Costa e pelo ex-governador e atual senador Jaques Wagner e informou que permanecerá fiel a sua história política, sempre ao lado das forças progressistas e do desenvolvimento social.

Duarte assumiu a pasta em 2011 e teve a gestão marcada por algumas mudanças no sistema prisional baiano, como a construção de novas unidades prisionais e a ampliação do número de vagas.



Dentre as ações implementadas no período, destaque para a implantação da Inteligência Penitenciária e da Central e dos Núcleos de Monitoração Eletrônica de Pessoas (tornozeleira eletrônica) e dos Núcleos de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas no interior do estado, além de investimento na aquisição de fardamentos, armamentos institucionais, equipamentos, veículos operacionais e capacitação de servidores.