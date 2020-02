Netflix não oferece mais teste de 30 dias grátis no Brasil

A Netflix não oferece mais um período de teste gratuito de 30 dias para novos usuários no Brasil. Segundo o Uol, a empresa confirmou o fim deste modelo de degustação no país, citando novas formas para atrair assinantes.

"Estamos buscando novas formas de atrair novos assinantes e promover nosso serviço no Brasil, oferecendo uma ótima experiência com a Netflix", diz comunicado.

A nova estratégia inclui a liberação de produções específicas para acesso de não assinantes. No Brasil, foi assim como a série Irmandade e com a animação Klaus, que concorreu ao Oscar. Nos EUA, por exemplo, está liberado o acesso à comédia romântica "Para todos os garotos que já amei", até 9 de março.

Agora, ao pesquisar informações sobre o período de testes na central de ajuda da Netflix, o usuário se depara com uma mensagem de que "no momento, não oferecemos utilização gratuita no seu país".

A reportagem cita que o fim do período de testes é uma estratégia global que a Netflix experimenta há quase um ano. Em outros pontos da América Latina e na Espanha, a opção já não era usada desde março do ano passado. Em dezembro, foi a vez do Reino Unido.

No Brasil, aos poucos, a opção começou a sumir em dezembro. O usuário novo pode contar com um benefício de upgrade temporário no plano. Se assinar o básico (R$ 21,90) ou o padrão (R$ 32,90), pode usufruir o premium (R$ 45,90) no mês inicial. O premiu dá direito a uso de 4 telas simultâneas e oferece Ultra HD.