Netinho sai em apoio a Crivella: 'sou bissexual, pai, família e conservador'

O cantor Netinho saiu em apoio à atitude do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em retirar da Bienal do Livro o HQ “Vingadores: a Cruzada das Crianças”. O baiano chamou de "marmanjos do mal" que se opôs a atitude do mandatário carioca, que classificou como imprópria a imagem de dois homens se beijando.

O post atraiu algumas críticas, dentre elas o comentário de uma seguidora. “Cada um tem direito de viver a vida como quiser. O que não pode é querer impor suas ideias e atitudes. Ainda mais para crianças que são influenciáveis”, disse. “Final das contas, revista da Marvel nem é direcionada ao público infantil. Bastaria que estivesse descrito na capa que havia cenas de violência”, respondeu outro.

Em outro comentário um seguidor publicou uma reportagem na qual Netinho aparece fazendo uma declaração de que já se relacionou com homens. O cantor então respondeu: “Mas ora, um senhor vem aqui na minha conta do Facebook para dizer aos meus seguidores que eu sou bissexual, mostrando uma matéria onde eu afirmei isso no passado, como se eu escondesse esse fato . Sou homem, bissexual, pai, família, conservador, honesto, digno, sincero, realizado e muito feliz. Sem mais”.