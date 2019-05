Neto Baiano critica falhas, mas valoriza grupo

A noite desta segunda-feira (13) não foi boa para o Vitória. Foram muitos erros na derrota por 3x2 para o Guarani, em Campinas. Autor de um dos gols do Leão, Neto Baiano lamentou as falhas que geraram os tentos da equipe da casa.

"A gente tem que erguer a cabeça e saber que estamos devendo. Com todo respeito ao Guarani, é uma equipe grande, mas a gente não pode vir aqui e tomar três gols do jeito que tomou. Falha infantil. Quando erra um, erram todos", contemporizou, no final, em entrevista à Rádio Metrópole.

Neto foi um dos poucos a ter algo a comemorar já que, enfim, marcou seu primeiro gol na volta ao Leão. Eram 11 jogos e nada de balançar as redes adversárias. O jogador, que tem contrato a encerrar no final do mês, terá mais chances de ir às redes. Segundo o presidente do clube, Paulo Carneiro, ele terá o vínculo com o Vitória renovado.

"Finalmente Neto Baiano está em forma. Ele não podia jogar com aquela barriga. Todas as partidas que ele jogou estava fora de forma. Ele vai nos ajudar e deve ter seu contrato renovado sem dúvida. Não tem a ver com o jogo. Não tomo atitudes com performance individual. Eu já tinha conversado com ele antes sobre o assunto (a renovação). Vi nos treinos ele competindo, calado. Falando pouco e treinando muito. Embora tenha 36 anos, Neto tem um lastro importante", afirmou Carneiro, também à Metrópole.