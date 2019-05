Neto de Otávio Mangabeira, professor da Harvard ministra palestra em Salvador

“Sou de poucos sorrisos, não gosto de conversa pequena, sou naturalmente cerimonioso”. A declaração é do professor da Universidade de Harvard Roberto Mangabeira Unger, que estará em Salvador, na próxima sexta-feira, para ministrar, às 17h, uma palestra na Associação Comercial da Bahia, no Comércio. Com o tema Nova Realidade da Economia Brasileira, o encontro será dirigido a empresários baianos. Roberto é um filósofo e teórico social brasileiro que foi diretor geral do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Brasileira) e ministro-chefe (duas vezes) da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Republica do Brasil.

(Foto: Divulgação)

Neto do ex-governador da Bahia Otávio Mangabeira, Unger nasceu no Rio, mas foi levado aos 4 meses de idade a Nova York, Estados Unidos, onde foi criado e viveu até os 11 anos, quando seu pai faleceu em decorrência de um infarto. Com isso, voltou para o Brasil e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seguida, retornou aos EUA e concluiu seus estudos em Harvard, onde passou a lecionar no início da década de 1970.

O ex-presidente norte-americano Barack Obama afirma que ele foi o seu melhor professor naquela universidade. “Eu tenho o culto da vontade, da tarefa, da mobilização. Mas agora estou tendo uma experiência de me entregar às circunstâncias. Estou seguindo os conselhos de meu amigo Caetano Veloso, que me sugeriu ser menos prussiano e mais baiano”, disse em entrevista à revista Piauí.

Pereira completa 15 anos

O Restaurante Pereira, na Barra, está completando 15 anos. Para comemorar, lança o projeto Chef Sound, na próxima quinta-feira, a partir das 20h, com jantar assinado pela chef Monique Gabiatti. Monique participou do reality MasterChef Profissionais e é uma das apresentadoras do programa Fazendo a Festa, no GNT.

Ativismo

O prefeito de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Ras Jua Baraka, virá para Salvador no mês que vem. Por aqui, discutirá racismo e desigualdades sociais durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia. Ras Jua Baraka, além de político, é educador e ativista negro.

Bodas de prata

Quem circulou rapidamente pela capital baiana foi o médico Drauzio Varella, que participou, anteontem, da comemoração dos 25 anos da Clínica AMO. A palestra de Drauzio aconteceu no Hotel Deville, em Itapuã, e foi seguida de jantar e show do cantor Luiz Caldas. A AMO é uma instituição de saúde focada no atendimento especializado a pacientes oncológicos e hematológicos.

Lírios

Morreu, ontem, aos 86 anos, o empresário Victor Gradin, que chegou a deter 20% da Odebrecht. Sempre discreto, Gradin fazia raras aparições sociais e, anualmente, recebia os amigos, em sua casa, no Morro da Paciência, para almoço festivo nos dias 2 de fevereiro, em homenagem a Iemanjá.

Victor e Grace Gradin

Casa Nova

Depois de 32 anos morando no Praia Guinle, em São Conrado, Flora e Gilberto Gil acabam de seu mudar para o edifício Chopin, na Avenida Atlântica. A reforma do novo apartamento ficou sob o comando das arquitetas Márcia Muller e Manu Muller. “Ontem foi nosso primeiro dia em Copacabana, em nossa casinha nova”, nos disse Flora.

Flora e Gilberto Gil

Almoço beneficente

As empresárias Conceição e Karine Queiroz promovem almoço beneficente, nessa quarta-feira, às 13h, no Restaurante Lafayette – Bahia Marina, em prol da Igreja Santo Antônio da Barra e da Instituição Lar Frei Lucas de Moraes. Em vez de ficar aí, só na social, vale prestigiar e contribuir: custa R$ 110 por pessoa e pode ser pago em dinheiro ou cheque. Nos vemos lá!

Karine e Conceição Queiroz

Olho nele

Começa depois de amanhã, no Jockey Clube, a CasaCor São Paulo. A mostra, que será composta por 75 ambientes, está repleta de profissionais da geração dos Millennials. É o caso do arquiteto baiano Nildo José, que possui 31 anos e é natural de Feira de Santana. Formado apenas há seis anos, Nildo acredita que cresceu profissionalmente em pouco tempo graças a seu estilo minimalista, leve e contemporâneo. No evento, ele irá assinar a Casa Dendê Duratex, em homenagem à Bahia.

(Foto: Reprodução)