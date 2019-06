Neto de Paulo Betti e Eliane Giardini morre vítima de câncer com 1 ano de idade

Paulo Betti e Eliane Giardini foram casados por 25 anos (Foto: Reprodução/TV Globo

O pequeno Antônio, neto dos atores Paulo Betti e Eliane Giardini, de apenas um ano e sete meses morreu nesta semana vítima de câncer. A notícia foi confirmada pela mãe da criança nas redes sociais.

Antônio era filho de Mariana Betti com cantor Quito Ribeiro. A mãe do pequeno fez uma postagem em seu perfil pessoal no Instagram com uma compilação de fotos em homenagem ao filho. Mariana é fruto da relação entre os atores, que foram casados por 25 anos.

“Obrigado meu querido Antônio. Viva o Tune”, escreveu a mãe na legenda das fotos. Ela foi amparada por diversos seguidores, entre famosos e anônimos, como Cissa Guimarães e a atriz Letícia Colin que desejam muita luz neste momento.

A página da filha de Paulo Betti com Eliane Giardini é repleta de postagens com Antônio. Seja da criança sozinha, ou com o pai e até mesmo com os avós paternos e maternos.

Até a publicação da reportagem, os atores Paulo Betti e Eliane Giardini não haviam se manifestado publicamente sobre a morte do neto.

Os dois atuam juntos atualmente na novela "Órfãos da Terra", da Globo.