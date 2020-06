Neto do sanitarista Oswaldo Cruz morre vítima da covid-19

(Foto: Divulgação)

O fotógrafo Pedro Cruz, que estava internado no Hospital Silvestre, no Cosme Velho (Rio de Janeiro), faleceu neste sábado (6), de acordo com a colunista Lu Lacerda, por causa de complicações causadas pelo novo coronavírus. Aos 78 anos, Pedro teve grave comprometimento respiratório e precisou ser submetido a hemodiálise após infecção no rim.

Ele, que ficou conhecido por seu trabalhando registrando o patrimônio histórico do Rio, era neto de Oswaldo Cruz, que foi o responsável em empreender uma campanha sanitária de combate a doenças como febre amarela, erradicada em 1907, peste bubônica e varíola.