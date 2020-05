Neto fala em toque de recolher se restrições não forem seguidas

O prefeito ACM Neto afirmou que o toque de recolher em Salvador não está descartado, afirmando que a medida pode ser retomada se as pessoas continuarem a desrepeitar as restrições impostas para combater a pandemia do novo coronavírus.

Falando com a imprensa nesta quarta-feira (27), em Periperi, o prefeito afirmou que tem "compromisso com a vida". "Eu disse que o principal problema É durante o dia, nÃO a noite. Quero aproveitar pra dizer que se houver insistência das pessoas em descumprirem o decreto, e se continuar havendo o que houve ontem em Periperi, guerra de espadas, e ontem festa na Boca do Rio, nós decretaremos o toque de recolher em Salvador. Na noite, as pessoas não poderão sair de casa. Não é o que eu desejo. Quero anunciar na próxima semana liberação de atividades, mas meu compromisso é com a vida", afirmou.

“Se uma parte da população insistir em descumprir as determinações, fazendo festa, provocando aglomerações, não teremos outra alternativa a não ser decretar o toque de recolher em Salvador. Não é o que queremos, mas não podemos aceitar atitudes de desrespeito à vida”, escreveu também o prefeito nas redes sociais, compartilhando imagem de aglomeração na rua.

Por conta da antecipação do feriado de São João para essa semana, teve quem foi para rua soltar fogos e até fazer guerra de espada, o que foi criticado ontem por ACM Neto.

Ele disse ontem que a atitude de celebrar na rua demonstra desrespeito às famílias que perderam algum parente na pandemia da covid-19. "Isso demonstra uma completa insensibilidade com milhares de mortos no país. Não é o momento de comemorar nada. O momento agora é de todos nos unirmos para salvar vidas. Faço um apelo para que todos se unam nesse mesmo propósito", pediu. Na ocasião, o prefeito também lembrou que Salvador tem 88% dos leitos de UTI da rede pública ocupados.

Imagens de guerra de espadas foram registradas no bairro de Periperi, perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os vídeos mostram dezenas de pessoas, todas sem máscaras, aproveitando a festa. "São João antecipado, né?", comenta um. Outro aparece colocando a espada na boca.

Periperi

Neto foi ao bairro para acompanhar uma higienização na Praça do Sol e entregar cestas básicas para duas instituições. "Escolhi estar essa manha em Periperi, pois amanhã vamos dar inicio a todo conjunto de ações de apoio e proteção à vida. Ontem nós terminamos as atividades no Bonfim e anunciei que vamos começar aqui", explicou.

"Nós temos acompanhado diariamente a incidência de novos casos do coronavírus nos 163 bairros. Desde que demos início às ações de setorialização, fizemos isso para identificar as localidades com maio incidência da doença e assim com maior risco", afirmou o prefeito. Ele diz que Plataforma e Pituba são hoje os bairros com mais casos da covid-19 na capital.

Destacou ainda os números de casos em bairros do Subúrbio, especialmente Periperi. O bairro tem um total de 65 casos da doença. "Desponta com um dos maiores números", afirma. Só nos últimos sete dias, foram registrados 26 casos.

Neto também falou que dá para perceber um grande número de sepultamentos no Subúrbio. "Até ontem tivemos nove óbitos em Paripe. Isso leva em consideração os sepultamentos em cemitérios municipais", diz.

Crescimento

Segundo o prefeito, a Pituba, que desde o início da pandemia é um dos focos da covid-19 na capital, já passou a fase de crescimento dos casos. "Periperi e Uruguai têm se destacado", diz. "Há redução de casos na Pituba, o que mostra o êxito da operação", acrescenta. "Boca do Rio saiu do rol de bairros campeoões em novos casos de coronavírus", destacou ainda, citando outro bairro que teve restrições.