Neymar, afeto de Lucas, choro de Lumena e memes: a eliminação de Conká na internet

Em quatro semanas, Karol Conká se tornou uma inimiga em comum de boa parte do Brasil. A rejeição ao jogo praticado pela cantora no Big Brother Brasil 21 ficou comprovada nesta terça (23), quando ela foi eliminada com a maior votação da história de todas as edições do programa: 99,17%.



A eliminação movimentou a internet. Muitas mensagens destacaram o tratamento que Karol deve receber fora da casa, sem nenhum tipo de vingança ou reação violenta pós jogo. Uma das vítimas da rapper nessa edição do programa, Lukas Penteado desejou acolhimento e aprendizado para a cantora, destacanto que todo mundo merece recomeçar.



“O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar”, disse o ator, que teve duros embates com Karol na casa.

Lucas disse que Karol merece acolhimento

Já o craque Neymar vibrou com o índice de rejeição. “HAHAHHAHAHHAHAHAHA É RECORDEEEEEEE 99% c***”, escreveu. Mas em seguida, lembrou que o jogo acabava ali para a cantora. “Karol Conka ... não curtimos seu estilo de jogo, sua participação e tudo mais, por isso que você “tombou” .. que vc seja muito feliz aqui fora e repense em tudo que fez no seu jogo, vida que segue e ela é feita pra aprender ... bola pra frente!”, escreveu o jogador da Seleção.

Neymar comemorou, mas desejou aprendizado para a cantora

Comemoração dos rivais



Perfis dos participantes rivais de Karol na casa celebraram. O administrador do perfil de Juliette usou uma foto da Seleção feminina e escreveu: “O Brasil é feliz de novo! Karol Conká está eliminada do #BBB21 com 99.17% dos votos”.

Com Marta e cia, perfil de Juliette decretou "um Brasil feliz de novo"

Já o perfil de Gilberto ironizou o mutirão de votos que receberia da Itália, em represália ao apoio que a participante brasileira Dayane Mello tem recebido do público do Brasil na versão italiana do BBB. O perfil do economista postou uma foto do craque italiano Roberto Baggio logo após ter perdido o pênalti que ao Brasil o tetracampeonato mundial de futebol em 1994.

Perfil de Gilberto brincou com os italianos e lembrou o tetra

Memes e choro



A eliminação também rendeu muitos memes. Por volta 99,17% deles em comemoração ao resultado. O choro copioso da baiana Lumena também não passou despercebido. Maior aliada de Karol na casa, a baiana desabou após a saída da amiga, mas não escapou de virar meme.



“Se gravar o choro de Lumena dá pra substituir a sirene da CODESAL”, escreveu o professor de história e comediante baiano Matheus Buente.



Se gravar o choro de Lumena da pra substituir a sirene da CODESAL — Matheus Buente 99% (@MatheusBuente) February 24, 2021

Conká virou até Carminha para alegria dos internautas

“JAKÉ PÁH TOMBÁ, TOMBEI!!! 99,17% É O NOVO NÚMERO FAVORITO DO BRASILEIRO! É O BRASIL FELIZ DE NOVO! P.s. Meus vizinhos tão soltando fogos KKK!!!”, escreveu outro internauta, usando uma foto de Conká no lugar da vilã Carminha, da novela Avenida Brasil.

Imagens clássicas de comemoração da torcida brasileira em jogos do Brasil na Copa do Mundo também apareceram demonstrando a alegria do povo brasileiro com a “conquista” desta terça (23).