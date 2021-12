Neymar desiste de festa na Bahia e passará virada do ano em mansão no Rio

A lesão no tornozelo não impedirá Neymar de comemorar a chegada de 2022. O craque já está no Brasil e promete uma nova comemoração em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mesmo local em que organizou uma festança de sete dias no último réveillon.

Inicialmente, o plano do jogador era celebrar a virada na Bahia, mas acabou decidindo repetir a dose do ano passado e comemorar no Rio, segundo o Extra. Desde que chegou ao Brasil, na quarta-feira (22), o jogador já se reuniu com alguns amigos, como, Mumuzinho, Carlinhos Maia e Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso.

No último ano, o "Neyveillon" reuniu dezenas famosos em sua mansão, foi preciso até construir um 'puxadinho' para receber tanta gente - o que gerou críticas devido à aglomeração durante a pandemia.

Este ano, no entanto, ainda não sabemos quantos dias a festa vai durar, mas as experiências passadas apontam para uma grande 'farra'.

Réveillon na Bahia

Apesar da mudanças de planos desse ano, esta não seria a primeira vez que o 'Menino Ney' comemora o ano novo em solo baiano. O craque passou algumas festas de fim de ano em Barra Grande, no litoral sul do estado. Em 2019, ele esteve com seus 'parças' em uma mansão em que a regra era: nada de celular.

Entre os presentes, estavam o surfista Gabriel Medina, o jogador Lucas Lima e outros nomes que sempre o acompanham, como Gil Cebola e Jota Amancio. Também estão no grupo Flávio Nakagima, o jogador de vôlei Bruninho, Cris Guedes e outros.